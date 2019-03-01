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Стенка на стенку: 10-летние минские хоккеисты сошлись в драке

02.03.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Конфликт завязался на «благодарственной» части матча.


Матч первенства Минска среди юношей 2008 года рождения не завершился с финальной сиреной, которая зафиксировала победу гостей со счетом 5:3. Конфликт между хоккеистами команд «Пираньи» и СДЮШОР-08 завязался на «благодарственной» части, сообщает официальный сайт ФХБ.

Когда после финальной сирены игроки благодарили зрителей, в какой-то момент хоккеистам, собравшимся в центре, стало тесновато. Завершилось все хоть и непродолжительной, но довольно интенсивной массовой дракой — горячих юношей быстро разняли арбитры, тренеры и присутствовавшие на матче родители, пишет Витебский курьер.



 
Теги: Минск
 
 
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Конфликт завязался на «благодарственной» части матча.
 
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