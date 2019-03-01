Стенка на стенку: 10-летние минские хоккеисты сошлись в драке

Когда после финальной сирены игроки благодарили зрителей, в какой-то момент хоккеистам, собравшимся в центре, стало тесновато. Завершилось все хоть и непродолжительной, но довольно интенсивной массовой дракой — горячих юношей быстро разняли арбитры, тренеры и присутствовавшие на матче родители,Витебский курьер.