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Стенка на стенку: 10-летние минские хоккеисты сошлись в драке
Конфликт завязался на «благодарственной» части матча.
Матч первенства Минска среди юношей 2008 года рождения не завершился с финальной сиреной, которая зафиксировала победу гостей со счетом 5:3. Конфликт между хоккеистами команд «Пираньи» и СДЮШОР-08 завязался на «благодарственной» части, сообщает
Когда после финальной сирены игроки благодарили зрителей, в какой-то момент хоккеистам, собравшимся в центре, стало тесновато. Завершилось все хоть и непродолжительной, но довольно интенсивной массовой дракой — горячих юношей быстро разняли арбитры, тренеры и присутствовавшие на матче родители,
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Конфликт завязался на «благодарственной» части матча.
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