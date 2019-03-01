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Евросоюз готов к уступкам Лондону по Brexit

02.03.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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Европейский Союз готов пойти на уступки Великобритании в вопросе о стратегии ее выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил в опубликованном в субботу, 2 марта, интервью немецкой газете Die Welt глава делегации Евросоюза на переговорах о Brexit Мишель Барнье.

По его словам, государства Евросоюза могут согласиться с отсрочкой Brexit, но при соблюдении определенных условий. В частности, должна быть отчетливо ясна цель этой отсрочки.

"Любое продление срока означает продление неуверенности граждан и предприятий с обоих сторон", − предостерег Барнье.

"Бэкстоп" − лишь временная мера

Кроме того, глава делегации ЕС затронул тему опасений Лондона, связанных с "бэкстопом".

На этом механизме настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия.

"Мы знаем, что в Великобритании существуют сомнения в связи с "бэкстопом", который якобы может привести к тому, что страна навсегда останется связанной с ЕС. Это не так", − заверил Барнье, подчеркнув, что Евросоюз готов предоставить "гарантии, заверения и разъяснения" касательно того, что "бэкстоп" будет лишь временной мерой.

Ранее британский парламент одобрил возможность отсрочки Brexit, представленную премьер-министром Терезой Мэй.

Если парламентарии вновь выскажутся против "жесткого" Brexit, 14 марта они смогут проголосовать об отсрочке выхода Соединенного Королевства из ЕС.

По данным СМИ, в Брюсселе, по всей видимости, рассматривают возможность отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза на два года. В настоящий момент предполагается, что Brexit состоится 29 марта этого года.


 
 
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Европейский Союз готов пойти на уступки Великобритании в вопросе о стратегии ее выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил в опубликованном в субботу, 2 марта,...
 
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