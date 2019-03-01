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В Каменную Горку и Лошицу могут пойти троллейбусы на автономном ходу

02.03.2019 07:51 — Разное | Партизан  
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В Каменную Горку и Лошицу могут пойти троллейбусы на автономном ходу. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".


Фото для иллюстрации

В 2020 году троллейбусы на автономном ходу, возможно, начнут курсировать по Каменной Горке и Лошице. Об этом сообщил во время прямой линии директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

По словам Шкуратова, столичные транспортники намерены предложить закупить в следующем году не менее 100 бесконтактных троллейбусов и около 200 автобусов. Более точные расчеты о потребностях в подвижном составе будут известны ближе к лету.

Отвечая на вопрос минчанки о перспективах строительства троллейбусной сети в Каменной Горке, Валерий Шкуратов заметил:

— С помощью троллейбусов на автономном ходу мы смогли бы закрыть эту многолетнюю проблему, поскольку контактная сеть в ближайшие годы в вашем жилом районе вряд ли появится, как и в районе улицы Лобанка, где по ПДП тоже предусмотрено ее строительство. На 2019 год запланирована только реконструкция контактной сети на перекрестке улицы Ольшевского и проспекта Пушкина.


По словам руководителя «СТиС», есть вероятность, что часть троллейбусов на автономном ходу, если они поступят в следующем году, направят также в Лошицу на улицу Пташука.

— Пока на ней всего несколько домов, которые находятся в пределах пешеходной доступности от остановок, транспортное сообщение менять не будем, — сказал он. — Но в следующем году, когда, по информации УКСа, микрорайон застроят, мы не исключаем возможности использования там электротранспорта, в частности бесконтактных троллейбусов. Они хороши тем, что часть пути идут как обычные троллейбусы, затем — на автономном ходу. Батарея заряжается по ходу движения троллейбуса, так что дополнительных подстанций не требуется.


 
Теги: Минск
 
 
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В Каменную Горку и Лошицу могут пойти троллейбусы на автономном ходу. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости".
 
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