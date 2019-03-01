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Саудовская Аравия лишила подданства сына бен Ладена

02.03.2019 07:48 — Разное | Партизан  
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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена, сообщает Associated Press.

Ранее США объявили Хамзу одним из самых опасных террористов в мире. Отмечается, что отец готовил к лидерству в Аль-Каиде. Власти США даже назначали награду в один млн долларов за информацию, которая помогла бы поимке Хамзы бен Ладена, пишет korrespondent.net

Как сообщалось, США вычислили местонахождение сына бен Ладена. Усамы бен Ладена Хамза предположительно скрывается на афгано-пакистанской границе или в Иране.


 
 
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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера...
 
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