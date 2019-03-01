Саудовская Аравия лишила подданства сына бен Ладена

Ранее США объявили Хамзу одним из самых опасных террористов в мире. Отмечается, что отец готовил к лидерству в Аль-Каиде. Власти США даже назначали награду в один млн долларов за информацию, которая помогла бы поимке Хамзы бен Ладена,korrespondent.net