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Саудовская Аравия лишила подданства сына бен Ладена
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена, сообщает Associated Press.
Ранее США объявили Хамзу одним из самых опасных террористов в мире. Отмечается, что отец готовил к лидерству в Аль-Каиде. Власти США даже назначали награду в один млн долларов за информацию, которая помогла бы поимке Хамзы бен Ладена,
Как сообщалось, США вычислили местонахождение сына бен Ладена. Усамы бен Ладена Хамза предположительно скрывается на афгано-пакистанской границе или в Иране.
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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера...
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