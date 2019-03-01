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Сражение за первый трофей. Суперкубок Беларуси разыграют футболисты БАТЭ и брестского «Динамо»
2 марта матч в Минске за Суперкубок Беларуси даст начало очередному футбольному сезону. На стадионе по улице Маяковского прошлогодний чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет против обладателя Кубка Беларуси брестского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 15.00.
Год назад именно эти клубы на синтетике стадиона «Минск» сражались за первый трофей сезона. Тогда со счетом 2:1
За год команды преобразились. У них сменились главные тренеры. В случае с Брестом это не стало чем-то неординарным, а вот увольнение тренера БАТЭ по ходу сезона признали революцией.
Сейчас игроков брестского «Динамо» тренирует чешский специалист Марцел Личка, который в прошлом году был ассистентом, а ближе к концу сезона стал исполняющим обязанности главкома. БАТЭ успешно руководит Алексей Бага, доведший команду до плей-офф Лиги Европы.
В составах клубов также произошли изменения. Нынешней зимой стан 15-кратных чемпионов Беларуси покинули ряд ключевых игроков: Неманья Милунович, Денис Поляков, Максим Володько, Николай Сигневич, Михаил Гордейчук, ну и, конечно, Мирко Иванич.
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«Желто-синие» уже успели пошуметь в этом году в Европе, обыграв в первом матче 1/16 Лиги Европы на поле «Борисов-Арены» лондонский «Арсенал». Но затем крупно проиграли в ответном матче и покинули турнир.
«Динамо» же спокойно проводило предсезонную подготовку, если не считать медийного скандала вокруг компенсации за переход Павла Савицкого. В Бресте сумели сохранить костяк команды и усилились нападающим Денисом Лаптевым.
Затем удивили возвращением 34-летнего Артема Милевского, который из-за конфликта с тренером Алексеем Шпилевским уходил из клуба летом прошлого года.
И в завершение первой части трансферной кампании объявили о подписании 19-летнего нападающего из Швеции Мохамеда Саида Аданы.
Билеты на матч за Суперкубок раскупили буквально за сутки. Интерес к противостоянию этих команд неудивителен.
Амбиции Бреста последние годы хорошо известны, а в Борисове горят желанием поквитаться за прошлые поражения в борьбе за трофеи. Обновленные составы, интрига с лицензированием брестского «Динамо», предстоящая чемпионская гонка, да и просто зрители соскучились по футболу!
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2 марта в 15.00 стартует очередной белорусский футбольный сезон.
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