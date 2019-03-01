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Сражение за первый трофей. Суперкубок Беларуси разыграют футболисты БАТЭ и брестского «Динамо»

02.03.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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2 марта матч в Минске за Суперкубок Беларуси даст начало очередному футбольному сезону. На стадионе по улице Маяковского прошлогодний чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет против обладателя Кубка Беларуси брестского «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 15.00.


Легкое чувство дежавю. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Год назад именно эти клубы на синтетике стадиона «Минск» сражались за первый трофей сезона. Тогда со счетом 2:1 брестчане обыграли борисовчан.

За год команды преобразились. У них сменились главные тренеры. В случае с Брестом это не стало чем-то неординарным, а вот увольнение тренера БАТЭ по ходу сезона признали революцией.

Сейчас игроков брестского «Динамо» тренирует чешский специалист Марцел Личка, который в прошлом году был ассистентом, а ближе к концу сезона стал исполняющим обязанности главкома. БАТЭ успешно руководит Алексей Бага, доведший команду до плей-офф Лиги Европы.

В составах клубов также произошли изменения. Нынешней зимой стан 15-кратных чемпионов Беларуси покинули ряд ключевых игроков: Неманья Милунович, Денис Поляков, Максим Володько, Николай Сигневич, Михаил Гордейчук, ну и, конечно, Мирко Иванич.

В БАТЭ пришли несколько легионеров. На позицию нападающего подписали сербского форварда Неманью Милича, который сыграл на сборах и провел с пользой время на поле в матчах против лондонского «Арсенала» в 1/16 Лиги Европы.

На позицию центрального полузащитника борисовчане взяли рослого парня из Исландии Виллюма Тора Виллюмссона. Он присоединился к команде в Англии и не успел еще сыграть ни одного матча за БАТЭ.

Поредевшие ряды борисовчан пополнил белорусский молодой универсал Дмитрий Бессмертный. Удачей для клуба можно назвать желание 38-летнего полузащитника Александра Глеба продлить карьеру и его решение остаться еще на один сезон в БАТЭ.

«Желто-синие» уже успели пошуметь в этом году в Европе, обыграв в первом матче 1/16 Лиги Европы на поле «Борисов-Арены» лондонский «Арсенал». Но затем крупно проиграли в ответном матче и покинули турнир.

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«Динамо» же спокойно проводило предсезонную подготовку, если не считать медийного скандала вокруг компенсации за переход Павла Савицкого. В Бресте сумели сохранить костяк команды и усилились нападающим Денисом Лаптевым.

Затем удивили возвращением 34-летнего Артема Милевского, который из-за конфликта с тренером Алексеем Шпилевским уходил из клуба летом прошлого года.

И в завершение первой части трансферной кампании объявили о подписании 19-летнего нападающего из Швеции Мохамеда Саида Аданы.

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Билеты на матч за Суперкубок раскупили буквально за сутки. Интерес к противостоянию этих команд неудивителен.

Амбиции Бреста последние годы хорошо известны, а в Борисове горят желанием поквитаться за прошлые поражения в борьбе за трофеи. Обновленные составы, интрига с лицензированием брестского «Динамо», предстоящая чемпионская гонка, да и просто зрители соскучились по футболу!

Видео: ФК БАТЭ


Открыть/скачать видео (1.31 МБ)

Приятный бонус: На матче за Суперкубок федерация футбола организует флеш-студию и позовет Игоря Криушенко

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн поединка.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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