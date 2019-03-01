«Пинск должен быть удобным для жизни» - И.Г.Ребковец

«Пинск должен быть удобным для жизни»

…уверен председатель горисполкома Иван РЕБКОВЕЦ, интервью с которым предлагаем читателям «ПВ».



Наш сегодняшний разговор не случайный: сто дней прошло с того момента, как Иван Григорьевич был назначен руководителем города. Мы не могли не поинтересоваться, насколько безболезненно прошел для него период адаптации в новой должности?



- Абсолютно безболезненно, - заверяет собеседник. - По многим причинам. Я не коренной пинчанин, но именно в Пинске началась моя трудовая биография после окончания Пинского индустриально-педагогического техникума. Здесь я познакомился со своей будущей супругой, создал семью, здесь родились дети. Словом, Пинск стал моим родным городом со своей историей, достижениями, проблемами, наконец, которые мне хорошо известны. Причем и как рядовому жителю, и как директору автобусного парка в прошлом, что, кстати, немаловажно, поскольку при организации пассажирских перевозок приходилось сталкиваться с массой актуальных для города в целом вопросов, связанных, к примеру, с состоянием проезжей части большинства дорог. Поэтому после назначения меня руководителем города четко знал, с чем мне придется столкнуться, какие задачи решать в первую очередь. Задачи были знакомы, а вот алгоритм их решения --- другое дело, тут все сложнее и зависит от того, потребуется ли для этого комплексный, системный подход или предстоит «справиться» с каким-то отдельным «узким» вопросом.



Мой потенциал как руководителя, уверен, повысился в том числе и благодаря опыту, полученному во время работы в Министерстве транспорта и коммуникаций, а также благодаря депутатской деятельности. Все это и придает уверенности в том, что приоритеты в работе определены верно.



- После первых ста дней работы в должности председателя горисполкома они не изменились?



- Нет, они остались прежними. Но четко определились фундаментальные направления, которые при грамотном подходе могут трансформироваться в точки роста для дальнейшего успешного развития нашего города. Речь идет о социальной сфере, в частности о необходимости улучшения качества медицинских, образовательных и прочих услуг; о повышении эффективности работы наших предприятий, без которой, понятно, невозможно улучшение благосостояния пинчан; наконец, о развитии устойчивой городской мобильности.



- Другими словами, о том, насколько удобным будет город для проживания.



- Совершенно верно. Есть мнение, что качество жизни человека на треть зависит как раз от его мобильности, от того, насколько комфортно ему передвигаться пешком, на велосипеде, общественном транспорте, личном авто, насколько продуманно эти виды передвижения взаимосвязаны между собой.



- Мне понравилась мысль о том, что болезни транспортной системы носят не отраслевой характер, а являются результатом ошибочных решений в развитии города.



- С ней трудно не согласиться. Кстати, устойчивая мобильность должна обеспечивать доступность, экономическую эффективность, безопасность для окружающей среды и для здоровья людей. Она будет способствовать формированию здорового образа жизни людей, замене в перспективе обычного общественного транспорта на электро, развитию туристического потенциала и так далее.



- О развитии реального сектора экономики речь шла и во время пресс-конференции руководства горисполкома с представителями средств массовой информации, и позже - на форуме хозяйственных кадров города. И все же не могу не спросить: ситуация на каких предприятиях вызывает наибольшее беспокойство?



- Непростой ситуация, к сожалению, остается на предприятиях легкой промышленности. Речь идет об открытых акционерных обществах «Завод искусственных кож» и «Полесье», вызывает тревогу усугубление положения в отдельных строительных организациях, в частности в ОАО «Пинсксовхозстрой» и «Стройтрест № 2». Все они по результатам финансовой деятельности за 2018 год сработали с убытками, и убытки только увеличиваются, а отсюда низкая платежеспособность, деятельность без привлечения оборотных средств, за исключением ОАО «Полесье», где за счет средств инновационного фонда проведена частичная модернизация. А ведь на этих предприятиях трудятся наши пинчане, на чьих плечах лежат заботы о семьях, детях. Понятно, что сложившаяся ситуация меня крайне беспокоит.



- Пинск вошел в число 11 так называемых средних городов, на первоочередном развитии которых акцентировал свое внимание наш Президент. Какие шаги для выполнения этого непростого поручения уже предприняты?



- С середины прошлого года шла подготовительная работа по формированию Комплексного плана мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию города Пинска до 2020 года. Он был согласован на уровне облисполкома, а в феврале утвержден Советом Министров. Мероприятия затрагивают все сферы жизнедеятельности города. Из различных источников на их реализацию планируется направить около 500 млн рублей.



- Уверена, читателям городской газеты, будет интересно узнать, на выполнение каких конкретно задач будут расходоваться эти немалые средства.



- Задач много. Остановлюсь лишь на некоторых. Это рост уровня и качества жизни населения за счет модернизации, частичного перепрофилирования действующих и создания новых предприятий и производств; привлечение инвестиций в экономику города и внедрение новых прогрессивных технологий; использование преимуществ региона в интересах эффективного развития и занятости населения, достижения размера заработной платы на уровне не менее 1000 рублей и ряд других. Надеюсь, при условии совместной работы с руководством предприятий и учреждений мы сможем реализовать все намеченные планы, которые будут способствовать развитию региона, удобного для жизни горожан, бизнеса, социальной сферы, а также повышению уровня жизни людей.



- После прошедшего хозяйственного актива города в кулуарах говорят о жестком стиле руководства нового председателя горисполкома…



- Давайте уточним: об одинаково принципиальном отношении абсолютно к любому человеку. Заметьте, при этом со многими меня связывают не только рабочие, но и дружеские отношения. И для этого многого не требуется - человек просто должен добросовестно трудиться, с большей отдачей и ответственностью. Так, чтобы он мог с чистой совестью сказать, что сделал все возможное, все зависящее от него, чтобы наш город был современным, комфортным, удобным для жизни пинчан.



Беседовала Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА