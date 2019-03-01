Рыбаки словили «золотую рыбку» и уголовное дело





На протяжении длительного времени в Беларуси ведется борьба с лицами, совершившими преступления против экологической безопасности и природной среды. К данной категории преступлений относится и незаконная добыча рыбы или других водных животных, поскольку наносится колоссальный вред окружающей среде.

11 января 2019 года судом Вороновского района рассмотрено уголовное дело в отношении двух граждан Б. и Ю., которые осуществили незаконную добычу рыбы на отнесенном к фонду запаса рыболовных угодий озере Кужи, расположенном в пограничной полосе вблизи д. Любарты, не имея на то надлежащего разрешения, в запретное время и сроки, запрещенными орудиями и способами.

Так, 8 мая минувшего года в послеобеденное время Б. созвонился с Ю. и договорился о встрече по месту жительства Ю. По приезду он предложил половить рыбу сетями, на что Ю. согласился. О том, что сетями ловить рыбу нельзя, как и о запрете лова рыбы ввиду нереста (с 1 апреля по 30 мая), им было известно. И все же, реализуя задуманное, указанные лица загрузили в машину четыре сети и надувную лодку и поехали на озеро Кужи. Спустили лодку на воду, расставили сети и вернулись на берег. Лодку спрятали в камышах. На следующий день около 5 часов утра вновь приехали на озеро, где собрали улов. Правда, насладиться добычей они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками пограничной службы. В улове нарушителей оказалось: 32 особи линя, 9 — карася золотого и 10 — карася серебряного. Действиями указанных лиц причинен вред окружающей среде на общую сумму 19 010 рублей, что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что с декабря 2017 года по начала мая 2018 года Б. совместно с Ю. и иными лицами периодически незаконно добывали рыбу на озере Кужи.

Указанному способствовало знакомство Б. с начальником и заместителем пограничной заставы «Дробишуны» войсковой части 1234 Д. и М., которые из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении от Б. незаконно добытой рыбы, попустительствовали вышеуказанной противоправной деятельности Б. путем умышленного бездействия власти и предоставления служебной информации ограниченного распространения об отсутствии пограничных нарядов вблизи озера Кужи. Своими действиями они создали условия к совершению обвиняемыми Б. и Ю. 9 мая 2018г. преступления, предусмотренного ч.4 ст. 281 УК, подрыва авторитета органов пограничной службы Республики Беларусь как государственного органа по обеспечению пограничной безопасности государства.

Поскольку вышеупомянутые должностные лица ранее были не судимы, по месту жительства и службы характеризовались положительно, вину признали и в содеянном раскаялись, совершенное ими преступление относится к категории менее тяжких, то они были освобождены от уголовной ответственности с применением мер административного взыскания — штрафа в размере 30 базовых величии (735 рублей).

В ходе судебного разбирательства прокуратурой района были приняты меры по взысканию с виновных лиц Б. и Ю. причиненного окружающей среде ущерба (он был возмещен лишь частично) путем предъявления к обвиняемым иска на сумму более 7 тыс. рублей. После чего названная сумма была возмещена обвиняемыми.

По приговору суда каждому из обвиняемых на основании ч.4 ст. 281 УК назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 70 базовых величин (1 785 рублей). Исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено на два года. На Б. и Ю. также возложена обязанность выполнить в свободное от работы время 80 часов общественно полезных работ. При вынесении данного приговора суд учел, что обвиняемые полностью признали вину, в добровольном порядке в полном объеме возместили причиненный государству ущерб, имеют постоянное место жительства, кроме того, один из них имеет на иждивении троих малолетних детей. Приговор вступил в законную силу.

Указанное уголовное дело еще раз подтверждает, что каждый человек за совершенное преступление подлежит наказанию.Грубые нарушения правил рыболовства обошлись рыбакам в целое состояние. Поэтому лицам, которые осуществляют незаконную добычу рыбы, она зачастую оказывается «золотой».

Анна Карпович,

помощник прокурора Вороновского района.