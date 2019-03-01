Зампред райисполкома: средняя зарплата в Горецком районе – 715 рублей, автобусный парк изношен на 88%, у «Евроопта» появятся конкуренты

Выручка предприятий и организаций Горецкого района в прошлом году достигла 337 млн. рублей. Половину составил вклад промышленности, только четверть — сельское хозяйство, по 10% торговля и строительство, остальное – ЖКХ. Об этом рассказала заместитель председателя райисполкома по экономике Ирина Сухубаевская во время встречи в ОАО «Према».





Сегодня именно промышленные предприятия являются драйверами экономики района. Темп роста продукции промышленного производства составил 102% к уровню предыдущего года. Основной удельный вес (75%) занимает валообразующее предприятие ОАО «Молочные горки». В минувшем году из-за временного ограничения поставок в РФ оно вынуждено было снизить объемы производства и экспорта.

65% производимой продукции «Молочные горки» поставляют в Россию.

Предприятия района экспортировали товаров на $40 млн. Кроме ОАО «Молочные горки», занимающего в объеме внешней торговли 75%, это — «Скайфорест» (7%), «Ремком» (7%), «Прима», «Горкилен», «Горецкий пищевой комбинат».





В числе тех, кто активно привлекает инвестиции, и малое предприятие «Кратол», которое приобрело в районе неиспользуемое имущество. Десять лет занимается производством разрыхлителей для хлебопекарен, поставляет их в Россию и страны СНГ. Более пяти лет эффективно работает в сфере IT-технологий и зарегистрированная в Доброй компания, являющаяся резидентом Парка высоких технологий.

В районе выполнили план по созданию новых рабочих мест (115). Ирина Николаевна рассказала о работе аграрной и строительной отраслей и торговли. На эффективности сельхозпредприятий негативно отразился недобор 30 тыс. т зерна, что сказывается на объемах производства молока и мяса.

Справился район с заданием по строительно-монтажным работам . По количеству квадратных метров нет — не удалось ввести в эксплуатацию два дома.

Монополистом стройиндустрии теперь является ЧУПП «Прометей». Зампред по экономике сообщила, какие меры предпринимались для стабилизации положения дел в ОАО «Строитель» и трудоустройства его работников.





Ирина Сухубаевская отметила увеличение доли сетевых магазинов и высказала ряд критических замечаний по эффективности работы магазинов «Евроопта» и райпо.

В Горках будут строиться еще два торговых центра, которые составят серьезную конкуренцию «Евроопту». Один –в районе улицы Вокзальной, другой — возле конечной остановки на Строителей возведет «Санта-ритейл».

Заработная плата в районе в среднем составила 715 рублей. Всего до выполнения задания не хватило 70 рублей — не позволили объемы выручки и производительность труда.

Как добраться на работу вовремя?

Работники ОАО «Према» высказали ряд критических замечаний о работе автопарка. Добраться с 7 до 8 часов утра на работу с микрорайона Строителей проблематично. Автобусы приходят с опозданием. Маршрутки переполнены. Ирина Николаевна назвала критику обоснованной.

Изношенность автобусов автопарка составляет 88%. Порой на маршруты вместо 16 автобусов в состоянии выехать лишь половина. В 2018 году автопарк пополнился только одним новым автобусом.

Не отличаются надежностью и маршрутчики. По словам Сухубаевской, они не всегда придерживаются расписания и могут на линию даже не выехать. Установка GPS-навигации поможет предупредить нарушения расписания.

В заключение встречи зампред райисполкома по экономике отметила, что в современных экономических условиях деловая инициатива, создание конкурентоспособной продукции и постоянный поиск новых рынков ее сбыта, честный и добросовестный труд каждого на своем рабочем месте являются залогом динамичного развития.





Директор ОАО «Према» Константин Тверитин рассказал об итогах года, новой линейке продукции и планах на 2019 год.

«В 2018 году наше предприятие сработало неплохо. Выполнили доведенные показатели. Рост объемов производства промышленной продукции составил 105% к уровню предыдущего года. Экспорт в Россию достиг 130%. Получили чистую прибыль в 129 тыс. рублей, что на 4 тыс. рублей больше, чем год назад. На треть увеличили заработную плату работников, которая составила 685 рублей. Постепенно снижаем кредиторскую задолженность. Она уменьшилась почти на 200 тыс. рублей.

Предприятие работает эффективно. Достаточно резервов для наращивания объемов производства, расширения линейки производимой продукции, снижения затрат и улучшения финансовых показателей.

В этом году, кроме основной серийной продукции, отопителей, катушек стартеров, электродвигателей для конвейеров крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, таких как МАЗ, БелАЗ, «Амкодор» и БАТЭ, расширили линейку производимой продукции 8-ю новыми товарными позициями сменного инструмента и запчастей для машин и оборудования, применяемых в деревоперерабатывающей промышленности и переработке промышленных отходов (вторсырья). Осваиваем и расширяем рынок сбыта — заключили договор на изготовление ножей для дробильных установок.

Мы самостоятельно сконструировали и изготовили станок газоплазменной резки, применяемый в основном производстве, что позволило улучшить технологию обработки металлов.

Этот станок уже в начале 2019 года позволил добавить в объем производства продукции (работ, услуг) заказы на раскрой металла по нескольким товарным позициям для предприятий города Могилева.

В последние годы мы активно развиваем такое направление, как производство металлоконструкций, – легких, небольших блок-модулей хозяйственно-бытового назначения. Производство и поставку такого рода изделий «под заказ» нам доверили такие известные организации, как Национальный аэропорт «Минск», «Беларуснефть» и др. По той же технологии изготавливаем модульные дачные домики, бани иные бытовые помещения для населения.

Наметили «дорожную карту» сотрудничества с компанией «РобоПроб», московскими резидентами «Сколково» и ООО «Технопарк Горки», которые высоко оценили нашу производственную площадку и оборудование.

В ближайшее время планируем заключить договор аренды и начнем практические действия по освоению производства сельхозроботов.

Есть программы дальнейшего сотрудничества с предприятиями по разработке систем отопления, вентиляции и кондиционирования кабин грузовой и сельскохозяйственной техники.

Имеем возможность предложить на взаимовыгодных условиях в аренду или на продажу порядка 6000 м² неиспользуемых производственных площадей».

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова