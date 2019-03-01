ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большой разговор-2019: 7 ярких цитат Александра Лукашенко

02.03.2019 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Большой разговор-2019: 7 ярких цитат Александра Лукашенко
president.gov.by

Большой разговор с президентом в 2019 году продолжался семь с половиной часов. По продолжительности мероприятие сравнимо с первым, прошедшим два года назад. 

О нахлебничестве 

Отвечая на вопрос российского журналиста об информационном взаимодействии Москвы и Минска, президент Беларуси заметил, что самая большая проблема в отношениях между государствами — то, что россияне не знают, что происходит у «младшего брата».

«Вы не знаете, чем живет Беларусь, — не только глубинных, но даже проблем, которые на поверхности лежат. Это первое. Второе. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я — самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов».

О поставках сельхозпродукции в РФ

« Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире? Это уже и Запад признал. Дело здесь не в качестве и не в том, что вы нашли там какие-то бациллы. Я часто говорю, что, если вы достигнете уровня чистоты продуктов питания, как в Беларуси, вы будете счастливыми людьми. Почему же блокируете эти поставки? А потому что велико давление определенных групп в России. К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев — это один из крупнейших сельхозбаронов России. Этот факт всем известен. И что вы думаете, он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России? Он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар…»

О благосостоянии населения

Говоря о повышении уровня благосостояния населения в небольших населенных пунктах страны, президент отметил: главное, опять не окунуться в вопросы цен, жилья, процентов, кредитов. Президент заметил, что за прошедшие два года все решения по поднятым вопросам уже приняли.

«Например, семейный капитал. Его рамки в ближайшее время будут расширены. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений. Потому что полную свободу дали (трудно найти такую страну): в течение дня зарегистрировался и иди работай. Еще ни одной жалобы не было, чтобы бюрократизм какой-то кого-то заел. У людей сложилось впечатление, что работают они или нет — ничего, Президент услышит, заставит, зарплату заплатят. Это у нас уже стало тенденцией. Поэтому людям надо начинать шевелиться. Мы — транзитная страна. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий для общения между собой от великого Китая до Германии, Великобритании, Франции, как Беларусь. И кто здесь только не ездит. Так окажите им услугу. Картошки отварите (мы же бульбаши), драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, отремонтируйте, обслужите. Иди торгуй, производи что-то, корзины плети, косы, тракторы ремонтируй, велосипеды, занимайся IT. В общем, говорю публично: за 50 процентов вашего благосостояния отвечаю я, за 50 — вы».

О национальной идее

Отвечая на вопрос белорусского политолога, глава государства отметил, что Беларусь нуждается в национальной идее, которую поддержит весь народ.

«Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею, которая бы захватила весь народ. Все, что мне предлагали, — что-то избито, что-то не подходит нам. Ну вот не ложится на сердце и душу, как в народе говорят. Я был бы чрезмерно благодарен, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня в том, что это то, что надо».

Об экономической независимости

Ярослав Романчук адресовал президенту вопрос, касающийся экономической независимости.

«Беларусь никогда не была независимой. Прежде всего экономически. В Сочи нам в лоб задали вопрос, когда мы с Путиным выходили, — про суверенитет. Я тогда сказал: понятно, суверенитет — это икона, это святое. Никто в Беларуси командовать не будет, добавить могу: под плеткой никто ходить больше не будет. Это власть белорусского народа, белорусского государства, в лице Президента. В рамках нашей Беларуси, наших границ».

О сгоревших советских вкладах 

«Честно говоря, не думал, что мне такой вопрос могут задать. Когда­-то мы пытались выплачивать, но это не все. Я не могу просто сказать, что это не моя вина и не вина нашего государства — людям от этого легче не будет. Сейчас я не владею точной цифрой — посмотрите в правительстве с учетом деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать точную сумму. Посчитать ее несложно будет, потому что мы обращались к этой проблеме не один раз. Я отвечу на этот вопрос, и если это потянет на уровень послания, то, возможно, мы его затронем в Послании президента народу и Парламенту. Я знал, что эта проблема есть, но не думал, что она остро стоит сегодня».

О суперсерии между ХК «Динамо-Минск» и сборной экстралиги

Тема спорта была затронута на шестом часу «Большого разговора». Первый заместитель главного редактора газеты «Прессбол» Юрий Довнар уточнил у президента, кто был инициатором провести суперсерию между минским «Динамо» и командой Михаила Захарова.

«Я был инициатором этой суперсерии. Несмотря на огромное внимание к этому виду спорта у нас в стране, мы получаем обратный результат. Не блещем мы. Национальная сборная вылетела из элиты мирового хоккея, молодежка тоже. В КХЛ все видели, как «Динамо» сыграло. Я начал предъявлять жесткие претензии к ответственным лицам, начиная от федерации хоккея, тренеров ведущих клубов и до Правительства». 

По материалам http://president.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АиФ» представляет подборку цитат со встречи главы государства с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Общий педагогический стаж Николая Ларионовича Чепикова насчитывает 50 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика