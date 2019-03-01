|
Большой разговор-2019: 7 ярких цитат Александра Лукашенко
02.03.2019 10:00 — Разное | Аргументы и факты
Большой разговор с президентом в 2019 году продолжался семь с половиной часов. По продолжительности мероприятие сравнимо с первым, прошедшим два года назад.
О нахлебничестве
Отвечая на вопрос российского журналиста об информационном взаимодействии Москвы и Минска, президент Беларуси заметил, что самая большая проблема в отношениях между государствами — то, что россияне не знают, что происходит у «младшего брата».
«Вы не знаете, чем живет Беларусь, — не только глубинных, но даже проблем, которые на поверхности лежат. Это первое. Второе. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я — самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов».
О поставках сельхозпродукции в РФ
« Зачем вы торпедируете поставки белорусской сельхозпродукции, самой качественной в мире? Это уже и Запад признал. Дело здесь не в качестве и не в том, что вы нашли там какие-то бациллы. Я часто говорю, что, если вы достигнете уровня чистоты продуктов питания, как в Беларуси, вы будете счастливыми людьми. Почему же блокируете эти поставки? А потому что велико давление определенных групп в России. К примеру, ваш бывший министр сельского хозяйства Ткачев — это один из крупнейших сельхозбаронов России. Этот факт всем известен. И что вы думаете, он пропустит наш сахар, по качеству лучший, на территорию России? Он в последний год семь или десять заводов дополнительно скупил и производил этот сахар…»
О благосостоянии населения
Говоря о повышении уровня благосостояния населения в небольших населенных пунктах страны, президент отметил: главное, опять не окунуться в вопросы цен, жилья, процентов, кредитов. Президент заметил, что за прошедшие два года все решения по поднятым вопросам уже приняли.
«Например, семейный капитал. Его рамки в ближайшее время будут расширены. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений. Потому что полную свободу дали (трудно найти такую страну): в течение дня зарегистрировался и иди работай. Еще ни одной жалобы не было, чтобы бюрократизм какой-то кого-то заел. У людей сложилось впечатление, что работают они или нет — ничего, Президент услышит, заставит, зарплату заплатят. Это у нас уже стало тенденцией. Поэтому людям надо начинать шевелиться. Мы — транзитная страна. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий для общения между собой от великого Китая до Германии, Великобритании, Франции, как Беларусь. И кто здесь только не ездит. Так окажите им услугу. Картошки отварите (мы же бульбаши), драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, отремонтируйте, обслужите. Иди торгуй, производи что-то, корзины плети, косы, тракторы ремонтируй, велосипеды, занимайся IT. В общем, говорю публично: за 50 процентов вашего благосостояния отвечаю я, за 50 — вы».
О национальной идее
Отвечая на вопрос белорусского политолога, глава государства отметил, что Беларусь нуждается в национальной идее, которую поддержит весь народ.
«Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею, которая бы захватила весь народ. Все, что мне предлагали, — что-то избито, что-то не подходит нам. Ну вот не ложится на сердце и душу, как в народе говорят. Я был бы чрезмерно благодарен, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня в том, что это то, что надо».
Об экономической независимости
Ярослав Романчук адресовал президенту вопрос, касающийся экономической независимости.
«Беларусь никогда не была независимой. Прежде всего экономически. В Сочи нам в лоб задали вопрос, когда мы с Путиным выходили, — про суверенитет. Я тогда сказал: понятно, суверенитет — это икона, это святое. Никто в Беларуси командовать не будет, добавить могу: под плеткой никто ходить больше не будет. Это власть белорусского народа, белорусского государства, в лице Президента. В рамках нашей Беларуси, наших границ».
О сгоревших
|
Свежие газеты
Архив (Разное)