Tesla закрывает офлайновые салоны





Компания закрывает почти все 130 офлайновых точек продаж своих автомобилей.

Tesla заявила, что полностью переходит в продажу онлайн, чтобы снизить цену на Model 3 до обещанных 35 тыс. долларов. Об этом сообщает Дело. Уа со ссылкой на пресс-службу компании.

Закрытие магазинов позволит снизить стоимость на автомобили в среднем на 6%, подсчитали в Tesla.

Некоторые из примерно 130 точек продолжат работу в качестве галерей для просмотра автомобилей, информационных и сервисных центров.

В компании обещают, что скоро покупатели смогут заказать машину через интернет меньше чем за минуту.

Чтобы компенсировать клиентам отсутствие тест-драйвов при покупке через интернет, Tesla изменила правила возврата: можно купить машину, проехать на ней до 1000 миль (1609 км) и вернуть её в течение недели с полным возвратом средств.

Напомним, что в феврале Tesla начала первые поставки Model 3 в Европу.