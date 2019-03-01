|
Tesla закрывает офлайновые салоны
02.03.2019 10:15 — Разное | Ежедневник
Компания закрывает почти все 130 офлайновых точек продаж своих автомобилей.
Tesla заявила, что полностью переходит в продажу онлайн, чтобы снизить цену на Model 3 до обещанных 35 тыс. долларов. Об этом сообщает
Закрытие магазинов позволит снизить стоимость на автомобили в среднем на 6%, подсчитали в Tesla.
Некоторые из примерно 130 точек продолжат работу в качестве галерей для просмотра автомобилей, информационных и сервисных центров.
В компании обещают, что скоро покупатели смогут заказать машину через интернет меньше чем за минуту.
Чтобы компенсировать клиентам отсутствие тест-драйвов при покупке через интернет, Tesla изменила правила возврата: можно купить машину, проехать на ней до 1000 миль (1609 км) и вернуть её в течение недели с полным возвратом средств.
Напомним, что в феврале Tesla начала первые поставки Model 3 в Европу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания закрывает почти все 130 офлайновых точек продаж своих автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)