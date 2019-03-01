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Умер Жорес Алферов
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.
"Алферов скончался после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.
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Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах. "Алферов скончался после...
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