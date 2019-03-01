Казахстан ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу подписал закон "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе", сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение было подписано 2 февраля 2018 года в Алматы премьер-министрами ЕАЭС.

"Основными целями соглашения являются обеспечение законности оборота товаров, защита прав потребителей, сокращение теневой экономики, увеличение поступлений налогов в бюджет, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках Союза", - сообщал ранее министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

По его словам, положения соглашения регламентируют сроки и порядок введения маркировки, устанавливают единые требования к средствам идентификации и их нанесению на товар, формат, состав и структуру передаваемых сведений о маркированных товарах между государствами-членами Евразийского экономического союза.

Маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию Таможенного союза и произведенные на территории Союза. При этом допускается маркировка товаров за пределами Таможенного союза.

"Перечень маркируемых товаров единогласно утверждается Советом Евразийской экономической комиссии по предложению стран с представлением полного анализа целесообразности введения маркировки", - уточнял министр.

Согласно документу, в случае отсутствия решения о введении маркировки определенной группы товаров на территории Союза государство-инициатор имеет право ввести маркировку в соответствии со своим законодательством. При этом в случае возникновения намерений другие государства-члены могут присоединиться к маркировке.

Соглашением предусмотрены случаи, при которых товары не подлежат к маркировке, например, когда товары произведены для экспорта за пределы таможенной территории Союза и товары ввезены физическими лицами для собственных нужд.