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Порошенко заявил о повышении денежного обеспечения украинских военных на передовой

02.03.2019 10:08 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. ($1 = 27 грн) Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего", - сообщил глава государства.

П.Порошенко отметил, что доплата на второй линии должна быть повышена на тысячу гривен и ее уровень должен достичь 5500 грн.

"Могу подтвердить, что это мой первой приоритет как президента и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - добавил глава украинского государства.

П.Порошенко также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье. "Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии", - сказал он.

Также президент подчеркнул, что государство делает все для модернизации украинской армии, начиная от защищенной связи, обеспечению современными дронами, другими средствами и вооружением.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил сообщил о решении...
 
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