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В Бресте открылась выставка молодых художников области "Усе разам"

02.03.2019 09:29 — Разное | Интерфакс  
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Шестая выставка молодых художников Брестчины "Усе разам" заработала в выставочном зале на улице Советская, сообщается на сайте Городского исполнительного комитета.

"Наша задача — сделать улицу Советскую не только приятной для променада, но и артерией, где кипит культурная жизнь города. Мы и дальше будем поддерживать любые культурные проекты, тем более здесь, в выставочном зале", - сказал председатель Горисполкома Александр Рогачук, выступая на вернисаже.

На выставке представлено 75 работ от 34-х художников.

В экспозиции представлены живопись, графика, гравюра, арт-объекты, скульптурные композиции и предметы декоративно-прикладного искусства.

 

 
 
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Шестая выставка молодых художников Брестчины "Усе разам" заработала в выставочном зале на улице Советская, сообщается на сайте Городского исполнительного...
 
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