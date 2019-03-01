Шестая выставка молодых художников Брестчины "Усе разам" заработала в выставочном зале на улице Советская, сообщается на сайте Городского исполнительного комитета.

"Наша задача — сделать улицу Советскую не только приятной для променада, но и артерией, где кипит культурная жизнь города. Мы и дальше будем поддерживать любые культурные проекты, тем более здесь, в выставочном зале", - сказал председатель Горисполкома Александр Рогачук, выступая на вернисаже.

На выставке представлено 75 работ от 34-х художников.

В экспозиции представлены живопись, графика, гравюра, арт-объекты, скульптурные композиции и предметы декоративно-прикладного искусства.