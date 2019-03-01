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Лунный календарь с 1 по 10 марта. Пойти бегать или полежать на диване?

02.03.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Вот и весна. Если в природе всё как бы понятно – циклоны, влияние глобального потепления и так далее, то жизнь наша – всегда загадка. Давайте не будем ломать голову над перспективами бытия, а посмотрим на Луну. Что там она нам светит лицом Джоконды? Мы собрали лунный календарь на март. Верить или нет, дело каждого. Но почитать любопытно.

1 марта, пятница

Итак, что нам приготовил первый день весны. То, что он выпал на пятницу, уже плюс. Согласитесь: в любую пору пятница лучше, чем понедельник. Ну и радость, что весна началась. Всем хорошо! А коли так, астрологи советуют не забивать голову заботами, расслабиться. Не надо браться за важные  дела, вступать в серьезные разговоры ни на работе, ни дома. Если кто начинает о делах, останавливайте, советуйте  распахнуть окно и послушать птичек. Тем более, завтра выходной.

2 марта, суббота

Всем нам, нормальным людям, знакомо желание с понедельника начать новую жизнь. Но на сей раз Луна внесла поправку: стартовать жить по-новому можно уже сегодня. Попытки похудеть, бросить пить или курить, как и бег трусцой, могут дать результат. Если раньше Вы чего-то хотели, но у Вас не получалось, попробуйте сейчас. Должно получиться. Сомневались в чем-то? И сомнения отбросьте! Это же весна, елки-палки!..    

3 марта, воскресенье

Здесь всё понятно. Конституция гарантирует нам право на пару дней отдыха в неделю. Так надо этим пользоваться, ребята! Есть друзья, семья. Давайте сходим в гости, в кино, погуляем с детьми по весеннему парку. Мужики, если жена мечтает обновить на весну гардеробчик (ей же опять нечего надеть!), сделайте ей праздник, прошвырнитесь по магазинам! Удачный  шопинг всем поднимет настроение. И тогда любая женщина не будет против отпустить Вас вечерком на пиво.      

4 марта, понедельник

Тактика поведения в этот день такая. Идете на работу и начинаете дела, за которые долгое время не решались браться. Успех гарантирован. Если вопрос касается финансовых вложений, смело принимайте решение, не прогадаете. Только есть важный момент – сегодня не лучший день для переговоров. Желательно перенести встречу на потом.

5 марта, вторник

А вот сегодня всё наоборот. Забудьте о важных делах и решениях. И тоже пока не назначайте серьезных встреч. Лучше никого не трогать, и чтобы Вас никто не донимал вопросами. Одним словом, оптимальный вариант – до лучших времен «схавацца ў бульбу».

6 марта, среда

Этот день после вчерашнего можно назвать раскачкой. Не спешите сразу впрягаться в хомут, входите в активную жизнь без суеты. Подумайте, подготовьтесь морально к предстоящим подвигам. Луна Вам обязательно поможет, но не сейчас. Сейчас даже к жене (мужу) не приставайте с нежностями: никакого «ух ты!» из этого не получится. Затишье на всех фронтах...  

7 марта, четверг

И лучшие времена не заставили себя долго ждать. Вот он - самый подходящий день для начинаний. Причем, во всём: в работе, домашних делах, в общении. Хороший день что-нибудь нужное купить.

8 марта, пятница

Здесь как бы без сюрпризов. Особенно для мужиков. С утра ноги в руки и вперед – цветочки, подарки. Если ругались – надо помириться! Женщинам Луна рекомендует не крутить носом, если цветы вдруг не желтые, а белые, или если духи не те. Это ведь было от души. Тем более такие ошибки легко исправить в следующий раз.

9 марта суббота

Сегодня всем надо следить за своими эмоциями. Лучше не затевать серьёзных разговоров. Ни к чему хорошему разборки не приведут, а только обострят отношения. Вам это надо? Можно заняться спортом, просто погулять. А тут и вечер. И такая мирная атмосфера вполне может расположить стороны к обнимашкам и другим (опускаем детали!) нежным действиям. Тем более, завтра рано не вставать.   

10 марта, воскресенье

Проснулись? Отлично! Обычный выходной, каких много в нашей жизни. Никаких особенных дел, некуда спешить. Семейным людям - мелкие хлопоты по дому. Если Вы не обременены узами, делайте, что хотите. Или вообще ничего не делайте. Вольному матросу – большие просторы. Луна разрешает пофилонить.

Ваш В.Д.

Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее  
 
 
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Вот и весна. Если в природе всё как бы понятно – циклоны, влияние глобального потепления и так далее, то жизнь наша – всегда загадка. Давайте не будем ломать голову...
 
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