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Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»

02.03.2019 10:28 — Разное | СТВ  
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Вечером 1 марта в Москву прилетел постановщик номера Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» Фокас Евангелинос.  

«Первая репетиция!», – написал на своей Instagram-странице режиссёр.  

Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»
Фото: instagram.com/fokasevagelinos  

С нетерпением ждущие презентации евровизийной песни пользователи соцсетей радостно отреагировали на эту новость.  

«Что же там будет за номер... Очень заинтриговали! Я думаю, это что-то более масштабное, чем было в 2016, но Фил сказал, что Сергей будет один на сцене. Что же будет происходить?!»,  

«Сколько ждать-то ещё, Филя?!»,  

«Мы уже не можем, всё равно, что за номер, дайте песню послушать»,  

«Не могу больше ждать!».  

Евангелинос уже сотрудничал с Лазаревым в 2016 году. Также Фокас работал с Биланом, Лорак и Колдуном. Режиссёр известен как автор одних из самых сложных постановок номеров для «Евровидения».  

Сергей Лазарев на «Евровидении» установил рекорд  

К слову, «Фил», о котором говорят пользователи соцсетей, не кто иной, как Филипп Киркоров. Артист написал для Сергея песню вместе с греческим композитором и активно участвует в подготовке Лазарева к выступлению на международном песенном конкурсе.  

Сергей Лазарев начал репетиции номера для «Евровидения-2019»
Фото: instagram.com/fokasevagelinos  

Что касается букмекоров, по состоянию на 10 утра 2 марта шансы российского певца на победу составляют 16%, это первое место. Далее идут Швеция с 9% и Италия с 7%. Беларусь пока что на 30 месте с 1%.  

На неделе стало известно, что победившая в национальном отборе MARUV не будет представлять Украину. 

Другие финалисты нацотбора тоже отказались ехать на «Евровидение» (здесь подробнее).  
 
Теги: Новости
 
 
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Вечером 1 марта в Москву прилетел постановщик номера Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» Фокас Евангелинос.   «Первая репетиция!», – написал на своей...
 
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