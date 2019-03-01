|
В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором
Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.
Как
В результате столкновения трактор опрокинулся, его водитель был доставлен в медучреждение. Механические повреждения получила кабина Mercedes, находившемуся за рулём человеку госпитализация не потребовалась.
По факту аварии проводится проверка.
На неделе в Толочинском районе Chrysler протаранил две фуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом. Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
|
Свежие газеты
Архив (Разное)