ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором

02.03.2019 09:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, на 106 км трассы МинскГомель в направлении Бобруйска грузовой Mercedes наехал на попутно двигавшийся трактор, который перевозил в прицепе брёвна.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В результате столкновения трактор опрокинулся, его водитель был доставлен в медучреждение. Механические повреждения получила кабина Mercedes, находившемуся за рулём человеку госпитализация не потребовалась.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

По факту аварии проводится проверка.  

В Осиповичском районе фура столкнулась с перевозившим брёвна трактором
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

На неделе в Толочинском районе Chrysler протаранил две фуры. 

Водитель легковушки погиб – здесь подробности.  
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём первого марта в Осиповичском районе фура врезалась в трактор с прицепом.   Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  
 
Новости дня
Новости разные
 
Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика