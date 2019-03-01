Умер нобелевский лауреат, уроженец Беларуси Жорес Алферов



novayagazeta.ru

Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов скончался в ночь на субботу на 89-м году жизни.

Об этом сообщил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он выразил соболезнования родным и близким академика, всем тем, кто хорошо его знал и гордился знакомством с этим человеком.

"Я переговорил с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, он дал соответствующие поручения аппарату по участию в организации похорон. Основные решения здесь будут за семьей", - сказал Зюганов. Жорес Алферов также был членом комитета Госдумы по образованию и науке.

В свою очередь источник в медицинских кругах уточнил, что академик ушел из жизни после продолжительной болезни.

Выдающийся ученый родился в 1930 году в Витебске и всю жизнь поддерживал связь со своей родиной, был частным гостем в Беларуси. Жорес Альферов награжден белорусскими орденами Франциска Скорины и Дружбы Народов.

В 2000 году ученый-физик награжден Нобелевской премией «за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники».