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БАТЭ и брестское "Динамо" второй раз подряд разыграют Суперкубок Беларуси
02.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня в Беларуси официально откроется футбольный сезон. В матче на Суперкубок сыграют чемпион страны борисовский БАТЭ и обладатель кубка брестское "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Эти соперники второй раз подряд будут оспаривать первый в сезоне трофей: год назад на том же искусственном газоне стадиона ФК "Минск" успеха добились брестчане, победив борисовчан со счетом 2:1. Для команды с берегов Буга это был первый Суперкубок, в то время как футболисты БАТЭ являются рекордсменами, выиграв его 7 раз (2010, 2011, 2013-2017). Один раз обладателями Суперкубка стали футболисты "Гомеля", одолевшие в 2012 году борисовскую дружину.
Сегодняшний поединок будет судить бригада арбитров во главе с Андреем Василевичем из Мозыря, инспектором назначен известный белорусский рефери Вадим Жук.
Встреча начнется в 15.00 и будет показана в прямом эфире телеканала
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Сегодня в Беларуси официально откроется футбольный сезон. В матче на Суперкубок сыграют чемпион страны борисовский БАТЭ и обладатель кубка брестское "Динамо",...
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