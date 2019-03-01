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БАТЭ и брестское "Динамо" второй раз подряд разыграют Суперкубок Беларуси

02.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня в Беларуси официально откроется футбольный сезон. В матче на Суперкубок сыграют чемпион страны борисовский БАТЭ и обладатель кубка брестское "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63963.php

БАТЭ и брестское "Динамо" второй раз подряд разыграют Суперкубок Беларуси

Эти соперники второй раз подряд будут оспаривать первый в сезоне трофей: год назад на том же искусственном газоне стадиона ФК "Минск" успеха добились брестчане, победив борисовчан со счетом 2:1. Для команды с берегов Буга это был первый Суперкубок, в то время как футболисты БАТЭ являются рекордсменами, выиграв его 7 раз (2010, 2011, 2013-2017). Один раз обладателями Суперкубка стали футболисты "Гомеля", одолевшие в 2012 году борисовскую дружину.

Сегодняшний поединок будет судить бригада арбитров во главе с Андреем Василевичем из Мозыря, инспектором назначен известный белорусский рефери Вадим Жук.

Встреча начнется в 15.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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  Сегодня в Беларуси официально откроется футбольный сезон. В матче на Суперкубок сыграют чемпион страны борисовский БАТЭ и обладатель кубка брестское "Динамо",...
 
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