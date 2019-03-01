﻿ Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения. 21.by
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Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

02.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Во время нашей встречи собеседница Zarya.by не раз говорит о том, какая у нее пыльная работа. Причем в прямом смысле этого слова. Когда Дарья Луцкевич создает очередное свое украшение, пыль летит не то чтобы вековая – тысячелетняя. Ведь абсолютно все серьги, колье и браслеты, которые дизайнер выпускает под собственным брендом Label D, рождаются из мореного дуба – материала с очень богатой историей. Например, самое старое дерево, с которым работает Даша, насчитывает пять тысяч лет!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения
 

Уже три года Дарья Луцкевич живет на два города. Правда, в мастерской отца, которая находится в Пружанах, она бывает чаще, чем дома в Минске, ведь именно здесь появляются на свет абсолютно все детали будущих украшений. 

Ее рабочая форма – грубый фартук, защитная маска, респиратор и наушники. Прячась под ними от вездесущей пыли и шума, хрупкая девушка с легкостью орудует, казалось бы, совсем не женскими инструментами: ручным гравером, 3D-фрезером и шлифмашиной. И хотя часть производства автоматизирована, Дарья все равно многое делает руками и, что главное, сама: режет, шлифует, полирует. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

– У меня нет профессионального образования ни в сфере дизайна, ни тем более в сфере деревообработки. Я преподаватель иностранных языков: английского и итальянского. Вы спросите, как же я начала делать украшения? – предугадывает мой вопрос она и тут же с улыбкой поясняет: – Мой отец по образованию инженер, но всю жизнь так или иначе соприкасался с деревом. Когда он купил себе токарный станок, я в то время еще училась на первом курсе иняза. И первое, о чем попросила папу, – сделать браслет, хотя сама такое не ношу…

Просьба дочери немного озадачила отца: зачем, кто будет носить деревянное украшение? Но браслет он все-таки выточил. Дарья расписала аксессуар акриловыми красками и кинула фотографию в соцсеть. Необычное украшение многим пришлось по вкусу, и девушка вновь обратилась к отцу с просьбой сделать еще пару штук для продажи. 

– Конечно, я видела, что папе это неинтересно, и, чтобы не занимать чужое время, решила научиться всему сама, – вспоминает Даша. – Все начиналось очень примитивно – ручной лобзик и самое обычное дерево. В ход шли вишня, липа – короче, абсолютно всё, что было под рукой. С мореным дубом папа познакомил меня позже – спустя несколько месяцев после того, как я стала делать украшения из дерева. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

– Мне всегда хотелось, чтобы дерево не выглядело, как дерево, – смеется дизайнер. – Поэтому когда впервые увидела иссиня черный мореный дуб, подумала: «Как же круто, он абсолютно не похож на паркет!». Я буквально влюбилась в этот материал, в его черный цвет, который не казался мне траурным и мрачным. Наоборот – весьма стильным и универсальным. Сейчас очень модно говорить: «Black is my happy color». Так вот это сто процентов про меня, черный оказался моим счастливым цветом.

Постепенно Даша начала узнавать подробнее о материале, который до того, как попасть к ней в мастерскую, мог тысячелетиями пролежать на дне какого-нибудь озера или реки. Этот факт, подкрепленный результатами радиоуглеродного анализа, еще больше подогрел интерес девушки к мореному дубу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

– Я не наделяю этот материал какими-либо магическими свойствами, не делаю акцент на его энергетике, когда создаю украшения, – объясняет она. – Мореный дуб привлекает меня, прежде всего, своим благородством. Именно поэтому я принципиально не использую в своих украшениях пластик – из уважения к истории. Для меня важно, чтобы с мореным дубом соседствовали только благородные материалы: стекло, натуральный жемчуг, серебро. Да, это значительно повышает стоимость украшений, но не надо забывать, что мореный дуб – это априори недешево. 

Сегодня Дарья Луцкевич сотрудничает сугубо с профессиональными добытчиками мореного дуба – сертифицированной компанией, специалистами которой был найден дуб в возрасте 8 тысяч лет. В настоящее время он считается самым древним на территории нашей страны. 

– Конечно, закупаться на профдобыче дороже, чем покупать мореный дуб у кого-то с рук, но я уже знаю, что такое работать с плохим материалом, и могу точно сказать, что оно того не стоит, – говорит Даша. – На добыче работают аквалангисты, которые ищут дерево под водой, после чего специалисты осторожно его поднимают со дна, распиливают и максимально быстро помещают в условия профессиональной сушки. А если человек случайно обнаружил тысячелетний дуб, который пролежал хоть какое-то время на поверхности, большая вероятность того, что внутри дерева будут трещины. С этим, конечно, можно бороться – попытаться стабилизировать материал или, например, залить непригодный кусочек эпоксидкой, но тогда получится украшение из совсем другой оперы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

О своих первых украшениях из мореного дуба, сделанных еще при помощи самодельного шлифстанка (его смастерил папа из старой «улитки»), Даша вспоминает с самоиронией: мол, кустарно, хенд-мейд уровень. О теперешних – говорит с гордостью. Ведь сегодня украшения Label D можно увидеть на модных шоу, они участвуют в коллаборациях с известными белорусскими дизайнерами: Настей Миронович, LIMITEDMINSK и другими. 

– Мне немного обидно, когда мои украшения называют бижутерией, но я понимаю, почему так происходит. В Беларуси до сих пор жив стереотип: серебро, золото и платина – это дорого-богато, а вот дерево – ерунда. Но не будем забывать, что когда-то мореный дуб приравнивали к драгметаллам. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

Даша признается, что стремится делать продукт, отличный от того, что обычно понимается под словосочетанием «деревянные украшения». 

– Мне хочется, чтобы девушка могла спокойно надеть сережки Label D на светское мероприятие, на свидание в ресторан и чтобы это выглядело актуально и стильно, а не как фольклор.

Сегмент, в котором работает Дарья Луцкевич, за рубежом известен как «contemporary jewellery», что в переводе означает современные украшения. Он имеет более высокий статус, нежели бижутерия, но в то же время находится в стороне от ювелирного дела. 

– Это совершенно отдельное направление, – говорит дизайнер, – которое очень востребовано за границей. В Европе цена таких украшений может в разы превосходить стоимость ювелирки. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

Украшения Label D не раз получали высокую оценку от зарубежных экспертов. Своим самым большим достижением Дарья Луцкевич считает публикацию на сайте VOGUE Italia. Фотографии ее коллекции были размещены в разделе «Talents» в 2017 году.

– Последняя моя коллекция украшений вышла прошлой весной, – говорит Даша. – Честно говоря, я не привязана к сезону, как, например, дизайнеры одежды, и поэтому не стремлюсь делать быстро – только потому что «надо». Я жуткий перфекционист и всегда стараюсь выпустить коллекцию лишь тогда, когда меня все устраивает. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63960.php

Сережки из тысячелетнего дуба: дизайнер из Пружан создает эксклюзивные украшения

Уже несколько месяцев Дарья работает над эксклюзивной коллекцией украшений, посвященной известному художнику Марку Шагалу. Подробности девушка пока держит в тайне. Известно лишь то, что с ней Label D попробует попасть на престижный итальянский конкурс. Также в ближайших планах дизайнера – участие в выставке, которая пройдет в Бухаресте и будет посвящена исключительно направлению «contemporary jewellery».

 
Теги: Минск
 
 
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  Во время нашей встречи собеседница Zarya.by не раз говорит о том, какая у нее пыльная работа. Причем в прямом смысле этого слова. Когда Дарья Луцкевич создает...
 
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