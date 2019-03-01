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Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

02.03.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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С заместителем начальника Брестского аэропорта Александром Докучицем мы беседуем о том, как порт становится полноценным игроком турбизнеса, что нужно сделать, чтобы лоукосты пришли в Беларусь и почему Брестскому аэропорту нужно развивать не только чартерную, но и регулярную программу перевозок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

— Александр Владимирович, похоже, Брестский аэропорт становится полноценным игроком туристического рынка Беларуси. Ощутимо растет количество чартерных программ. Аэропорт, как транспортный узел, интересен зарубежным партнерам. Как вы оцениваете степень участия регионального аэропорта в развитии туррынка?

— Скажем так: нам хотелось бы становиться все более активным игроком на туристическом рынке! И мы, очевидно, движемся в правильном направлении. По сравнению с 2018 годом чартерная программа увеличена в два раза. Прорабатывается очень большая программа грузовых перевозок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

— Брестчане имеют чартеры уже практически на все популярные летние направления?

— Не на все, конечно, но наращивание программ идет каждый сезон. В этом году будем отправлять самолеты в Египет (в Шарм-эль-Шейх и Хургаду), Болгарию (две цепочки в Бургас), Черногорию. Приятная новинка нынешнего летнего сезона – чартер в Тунис из Бреста – мы никогда не летали в эту страну, сейчас попробуем: полетная программа начинается 28 мая. Ну, и наше уже «традиционное» направление – Турция – этим летом также будет предложено из Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

— Сотрудничество с турфирмами идет продуктивно? 

— Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами – такими компаниями, как «Тез Тур», «Аэротрэвел», «Интерсити». И видим большой потенциал в этом партнерстве – поскольку есть еще много направлений, которые можно открывать для туристов с вылетами из Бреста. Самое главное – мы имеем много возможностей для обслуживания пассажиров в более массовых объемах. В 2018 году мы провели реконструкцию нашей взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, и перрона. Благодаря этому мы расширили линейку принимаемых самолетов, сейчас уже можем принимать такие самолеты, как Боинг 767-300ER.

— Такого борта ведь нет у «Белавиа»? 

— Да, но у других авиакомпаний есть.

— А другие авиакомпании к вам летают?

— Пока нет! Но тут ключевое слово – пока. Мы все-таки надеемся, что Брестский аэропорт когда-нибудь будет обслуживать различных перевозчиков. В то же время отмечу, что аэропорт принимает достаточно много частных бизнес-рейсов. В регионе есть бизнес с иностранным капиталом, к примеру, в Ивацевичах находится завод, хозяином которого является гражданин Германии, два-три раза в месяц он прилетает к нам на собственном самолете. Бизнесмены, которые работают в свободной экономической зоне, также прибывают в регион на своих самолетах.

— Какие рейсы, кроме чартеров и бизнес-рейсов, обслуживает Брестский аэропорт? 

— С июня у нас появляется регулярный рейс «Белавиа» в Калининград. Он летает два раза в неделю – с июня по сентябрь. Возим достаточно много спортсменов. Услугами аэропорта пользуются охотники, паломники, посещающие монастырь в д. Хмелево.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

Гостиница “Мечта”


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

— В последнее время говорят, что именно регионы, в частности, Брестский аэропорт может первым начать принимать лоукост-компании в Беларуси? Все-таки лоукосты к нам проявляют интерес или мы к лоукостам?

— Скорее – мы к лоукостам! Но тут важно понимать, что такой важный стратегический шаг, как привлечение бюджетных перевозчиков, – это не юрисдикция аэропорта. Такие вопросы прорабатываются на самом высоком уровне, в частности, на уровне Министерства транспорта и Департамента по авиации. Президент также неоднократно обращал внимание на эту проблему: нужны или не нужны лоукосты в Беларуси? Вопрос обсуждается постоянно. Важный аспект: потоки туристов должны быть взаимными! То есть не только наши туристы должны пользоваться услугами таких перевозчиков, но и иностранные туристы должны составлять часть трафика подобных рейсов. Это необходимо для нормального функционирования полетной программы. И, конечно, наша страна очень заинтересована в туристах. Более того – мы более заинтересованы принимать туристов, чем отправлять своих. А решить задачу с наращиванием потока гостей в страну лоукосты не могут. Это только наша проблема. И тут потенциал у Беларуси огромный. Если добиться хорошего продвижения страны, то европейцы летали бы к нам очень активно. Мы для них – новое направление, неизученное. На мой взгляд, нужно еще работать над упрощением визового режима. В Национальный аэропорт иностранцы могут прилетать без виз и находиться в стране 30 дней. А в Гродно и Брест, хоть они и являются безвизовой зоной, просто так не попадешь: чтобы пересечь границу, иностранцу необходим ваучер. Его надо приобрести с помощью одной из турфирм. Эта процедура тоже составляет определенную сложность. Поэтому не удивительно, что Минск иностранцы выбирают чаще всего. В то же время, и Бресту есть, что показать гостям. Наш город очень богат достопримечательностями, место историческое и очень красивое. Хочу добавить, что 1 марта под эгидой Торгово-промышленной палаты в Брест с ознакомительными целями приедут представители туристического бизнеса Польши. Будет организовано мероприятие с участием представителей отдела туризма, санаториев и турфирм. Мы также будем принимать участие во встрече, обсуждать вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Надеемся, что подобные визиты также будут способствовать наращиванию въездного туристического потока в страну.

— Насколько удобна инфраструктура аэропорта для путешественников? 

— Пока в аэропорту только один накопитель. Второй накопитель также будет, проект в стадии разработки. Все залы будут объединены в одну зону. В этом году начнем реконструкцию аэровокзала, в следующем, надеюсь, закончим. Но все будет происходить без закрытия порта: будем обслуживать рейсы и одновременно производить реновацию. Недавно после реконструкции открылась наша гостиница «Мечта». Она находится в 500 м от аэровокзала. Гостиница принимает не только авиапассажиров, но и самый широкий круг путешественников. В том числе – транзитных туристов. Гостиница ведь находится возле трассы М1. У нас заключены соглашения с туркомпаниями из Витебска и Минска, поэтому размещаем в гостинице и экскурсантов. Вместительность отеля – 50 человек. Мы не проходили сертификацию, но по комфорту это минимум три «звезды». В гостинице пока нет питания. Но в аэропорту есть кафе, и при необходимости можно заказать там завтрак или ужин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63959.php

Александр Докучиц: «Чартерных программ из Бреста уже достаточно много!»

— Александр Владимирович, на ваш взгляд, как должен развиваться аэропорт в Бресте?

— Чартерных программ у нас уже достаточно много. Я бы обратил внимание на развитие регулярной перевозки. Из российских направлений интересны Москва и Санкт-Петербург. Стоит рассмотреть такие маршруты, как Киев и Одесса. Если брать дальние направления – то, возможно, Стамбул. Путешественники очень заинтересованы в наращивании перевозок из местного аэропорта. И речь идет не только о наших гражданах. Россияне также летают через наш порт. К примеру, на последнем рейсе в Египет, было несколько десятков россиян. Все рейсы, которые появились у нас в последние годы, заполнены на 100%, и потенциал у Бреста очень большой!

— Спасибо за интервью! Успехов!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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