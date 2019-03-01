В Бресте БРСМ помогает ветеранам освоить «Ютуб»

Новый патриотический проект анонсировали на совместном заседании президиума областного объединения профсоюзов, ветеранской организации Брестчины и бюро областного комитета БРСМ .



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Председатель областного профсоюзного объединения Александр Мурашкин рассказал, что совместная работа трех организаций уже стала традиционной.



Наставники и продолжатели



«Для нас важна защита интересов и молодежи, и ветеранов», — подчеркнул председатель, добавив, что профсоюзы подготовили инициативу внесения изменений в коллективные договоры. Они будут стимулировать работодателей и трудовые коллективы не забывать ветеранов труда, отдавших многие годы работе. «Ветеранам важна и материальная поддержка, и человеческое внимание, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами, а чувствовали себя полноправными членами коллектива».



Александр Мурашкин подчеркнул, что в этом году сотрудничество организаций будет не менее плодотворным. «Нам предстоит множество мероприятий, особенно в рамках юбилейных дат».



Речь, конечно, идет о 75-летии освобождения Беларуси, юбилее Победы и тысячелетии города. «Наша задача, чтобы каждый ветеран оставался в поле зрения», — сказал председатель. Он уверен, что от такого сотрудничества выигрывают все: молодежь получает в лице старшего поколения прекрасных наставников, а ветераны — достойных продолжателей их славных дел.



Прогресс и традиции



Согласен с коллегой и руководитель областной организации ветеранов Валерий Губаренко. Он убежден, что мнение о безынициативности и гражданской пассивности современной молодежи полностью ошибочно. «Нам важно донести до них наше слово и направить, а они полны сил и желания действовать», — подчеркнул он.



Реализации этих целей будет содействовать и новый проект активистов БРСМ. «С каждым годом ветеранов становится всё меньше. Мы задумали новый проект, в рамках которого ветераны запишут свои послания для молодежи, а мы разместим их на «Ютубе». Это именно та площадка, которая пользуется повышенным спросом у молодежи. Так мы сохраним послания ветеранов для истории», — рассказал первый секретарь обкома БРСМ Юрий Сегенюк.



Это не единственная инициатива молодежи. В год юбилея освобождения Беларуси самая массовая молодежная организация запланировала проект «75 героических мест». «Каждый регион возьмет на себя заботу о трех и больше памятных местах, а затем мы вручим 75 капсул с землей с мест героических боев молодежному патриотическому центру в Брестской крепости», — добавил он.



Интересуют активистов не только патриотические проекты, но и реальные дела. Можно назвать, например, акцию «За дело». Её цель — благоустройство памятников и дворов ветеранов, помощь пожилым, всем, кому необходима забота и поддержка.