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В Гродно дети нашли снаряд на территории бывшей военной части
02.03.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты
Несколько лет назад территория воинской части в микрорайоне Вишневец сократилась. Забор сняли, доступ к территории открылся.
Именно там, на Индурском шоссе, играли дети. Школьники увидели торчащий из земли предмет, похожий на бутылку. Находкой оказался 30-мм снаряд конца 20 века,
Ребята сообщили о боеприпасе в милицию.
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Саперная группа вывезла боеприпас на полигон для уничтожения.
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