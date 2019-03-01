В Гродно дети нашли снаряд на территории бывшей военной части

Несколько лет назад территория воинской части в микрорайоне Вишневец сократилась. Забор сняли, доступ к территории открылся.

Именно там, на Индурском шоссе, играли дети. Школьники увидели торчащий из земли предмет, похожий на бутылку. Находкой оказался 30-мм снаряд конца 20 века, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Ребята сообщили о боеприпасе в милицию.

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