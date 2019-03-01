Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 18 по 24 февраля 2019 года

С 18 по 24 февраля 2019 года зарегистрировано 35 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 49 человек.





81-летний мстиславский отелло, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности стал скандалить с женой. В ходе ссоры нанёс 83-летней супруге телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Районным отделом Следственного комитета против данного гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 139 ч. 2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет.

В магазине «Доброном» кражу спиртного совершил нигде не работающий житель г. Мстиславля. Бутылка водки будет дорого стоить мужчине. На него составлен административный протокол по ст. 10.5 КоАП Республики Беларусь, а это штраф в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Житель аг. Ходосы находился на лечении в терапевтическом отделении центральной районной больницы, однако не соблюдал режим. 23 февраля употребил спиртное. На мужчину был составлен административный протокол по ст. 17.3 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф в размере до 8 базовых величин.