ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Класковский: «Такая аргументация баллотироваться для Лукашенко надолго останется актуальной»

02.03.2019 11:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Политический обозреватель высказался по поводу желания главы государства идти на очередной срок, о чем тот завил во время «Большого разговора».

«Лукашенко пока уходить не собирается (заявил, что снова будет баллотироваться, хотя и пообещал, что «на тот свет меня с президентского кресла не понесут»). Делиться властью с Путиным — тоже, как видим, не разгонится. Равно как и уступать западным призывам насчет прозрачных конкурентных выборов и прав человека, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by.

Баллотироваться же бессменный президент намерен, «чтобы вы меня не обвинили в трусости, что я в трудную минуту свалил, сбежал».


Что ж, такая аргументация надолго останется актуальной, потому что легкой жизни у белорусов не предвидится.

Лукашенко же будет лавировать и держать страну подмороженной. А менять что-то в экономике — лишь тогда, когда ситуация припрет к стенке».


 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель высказался по поводу желания главы государства идти на очередной срок, о чем тот завил во время «Большого разговора».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Великобритании невинный поцелуй изуродовал ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика