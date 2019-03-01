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Класковский: «Такая аргументация баллотироваться для Лукашенко надолго останется актуальной»
Политический обозреватель высказался по поводу желания главы государства идти на очередной срок, о чем тот завил во время «Большого разговора».
«Лукашенко пока уходить не собирается (заявил, что снова будет баллотироваться, хотя и пообещал, что «на тот свет меня с президентского кресла не понесут»). Делиться властью с Путиным — тоже, как видим, не разгонится. Равно как и уступать западным призывам насчет прозрачных конкурентных выборов и прав человека, — пишет Александр Класковский на
Баллотироваться же бессменный президент намерен, «чтобы вы меня не обвинили в трусости, что я в трудную минуту свалил, сбежал».
Что ж, такая аргументация надолго останется актуальной, потому что легкой жизни у белорусов не предвидится.
Лукашенко же будет лавировать и держать страну подмороженной. А менять что-то в экономике — лишь тогда, когда ситуация припрет к стенке».
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Политический обозреватель высказался по поводу желания главы государства идти на очередной срок, о чем тот завил во время «Большого разговора».
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