В Лунинце огласили приговор педофилу

О том, что муж совершает насильственные действия сексуального характера в отношении несовершенннолетней дочери, узнала его жена и обратилась к участковому.





Обвиняемого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.





Также в пользу дочери с обвиняемого взыскали ущерб в размере 2000 рублей.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



