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В Лунинце огласили приговор педофилу

02.03.2019 11:20 — Разное | Партизан  
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28 февраля в Лунинце огласили приговор 37-летнему жителю района, который обвинялся в насилии над своей малолетней дочерью, пишет «Медиа-Полесье».

О том, что муж совершает насильственные действия сексуального характера в отношении несовершенннолетней дочери, узнала его жена и обратилась к участковому.

Обвиняемого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.

Также в пользу дочери с обвиняемого взыскали ущерб в размере 2000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


 
 
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28 февраля в Лунинце огласили приговор 37-летнему жителю района, который обвинялся в насилии над своей малолетней дочерью, пишет «Медиа-Полесье».
 
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