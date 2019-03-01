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В Лунинце огласили приговор педофилу
28 февраля в Лунинце огласили приговор 37-летнему жителю района, который обвинялся в насилии над своей малолетней дочерью,
О том, что муж совершает насильственные действия сексуального характера в отношении несовершенннолетней дочери, узнала его жена и обратилась к участковому.
Обвиняемого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. Суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима.
Также в пользу дочери с обвиняемого взыскали ущерб в размере 2000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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28 февраля в Лунинце огласили приговор 37-летнему жителю района, который обвинялся в насилии над своей малолетней дочерью, пишет «Медиа-Полесье».
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