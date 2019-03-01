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Румас — об участии резидентов Парка высоких технологий в цифровизации экономики
1 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил Парк высоких технологий. Во время встречи с его руководителем Всеволодом Янчевским речь шла о перспективах развития в нашей стране сферы высоких технологий.
Сергей Румас и Всеволод Янчевский / government.by
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Янчевский озвучил Румасу новые идеи инициативы Парка высоких технологий, касающиеся развития сферы отечественного образования.
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1 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил Парк высоких технологий. Во время встречи с его руководителем Всеволодом Янчевским речь шла о перспективах...
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