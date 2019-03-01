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Румас — об участии резидентов Парка высоких технологий в цифровизации экономики

02.03.2019 11:09 — Разное | Партизан  
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1 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил Парк высоких технологий. Во время встречи с его руководителем Всеволодом Янчевским речь шла о перспективах развития в нашей стране сферы высоких технологий.


Сергей Румас и Всеволод Янчевский / government.by

 Как информирует пресс-служба Совмина, рассматривается возможность широкого участия резидентов Парка в цифровизации экономики Беларуси. И не только в реализации конкретных проектов, но и в выработке общей стратегии цифровизации страны.

Янчевский озвучил Румасу новые идеи инициативы Парка высоких технологий, касающиеся развития сферы отечественного образования.


 
 
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1 марта премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил Парк высоких технологий. Во время встречи с его руководителем Всеволодом Янчевским речь шла о перспективах...
 
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