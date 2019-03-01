О новых правилах подсчета баллов на ЦТ

редакцию EX-PRESS.BY будущий абитуриент из Жодино Андрей М. «В этом году мне и моей подруге сдавать централизованное тестирование. Мы готовимся, ходим к репетиторам. Но узнали о новых правилах подсчета баллов, и они нас удивили. Как мы будем поступать, я не знаю», — обратился вEX-PRESS.BY будущий абитуриент из Жодино Андрей М.





— С 2019 года результаты ЦТ будут оцениваться по новой методике. Каждому заданию на тесте соответствует определённое количество первичных баллов, которые заранее известны. Их уже сейчас можно посмотреть на сайте РИКЗ. После подсчёта сумма первичных баллов умножается на коэффициент, методика расчёта которого разъяснена в той же статье, на которую мы ссылаемся выше.

Каждое задание в А и Б частях теста оценивается одинаково, не учитывая сложность самого задания. Так за задания А1 и А18 по физике можно получить максимум 1 первичный балл.





Дистанционное репетиционное тестирование позволило нам создать таблицы соотношения каждой суммы первичных баллов с итоговым баллом.





Адекватность оценки результатов с помощью этих таблиц мы проверили на основе первого и второго этапов РТ на выборке в 95 человек. Результаты полностью совпали с предполагаемыми из таблиц.













Справа расположен соответствующий ему итоговый балл. По этой таблице видно: чтобы набрать 51 итоговый балл, нужно правильно выполнить 7 заданий А части, на выполнение которых у среднестатистического абитуриента уходит 20-25 минут.





Те же 20-25 минут уходят на решение задания Б12, которое оценивается в 2 первичных или 15 итоговых баллов, которые можно получить, решив А1 и А2. Но учитывая, что такие задания как Б12 решаются абитуриентами с углубленными знаниями предмета, мы можем предположить, что большинство предыдущих заданий ими решено верно, а значит, решение сложной задачи согласно таблице обесценивается, поскольку не дает отрыва в баллах.





Это легко проверить: абитуриент, набравший 1 первичный балл, получит 5 итоговых баллов, а абитуриент, набравший 2 первичных балла, получит 15 итоговых (15 — 5 = 10). Абитуриент, набравший 40 первичных баллов, что соответствует полностью решенному тесту кроме Б12, получит 98 итоговых баллов, а абитуриент, решивший все, — 100 (100 - 98 = 2).





Таким образом данная методика искусственно завышает оценку знаний слабых абитуриентов. Можно также заметить, что начиная с 9 первичных баллов до 35 первичных баллов итоговый балл увеличивается с шагом в единицу. Что лишает абитуриентов со средними знаниями шанса набрать итоговый балл выше, чем у абитуриентов с низкими знаниями.





Если ЦТ будет рассчитано по этой методике, нас ждёт высокая конкуренция при поступлении в вузы среди абитуриентов со средними и низкими знаниями. Просто из-за того, что данная методика оценивания сравняет их итоговый балл.





По мнению абитуриентов, следует пересмотреть распределение первичных баллов для каждого задания (к примеру: Б12 оценить в 7 первичных баллов, а А1 — в 1 первичный балл). А также убрать резкий скачок итоговых баллов при минимальных первичных.





Также абитуриенты 2018 года, которые захотят перепоступить в этом году с их действующими сертификатами 2018 года будут иметь меньше шансов поступить, так как за одинаковое количество выполненных заданий, они получили меньше баллов, чем получат абитуриенты, сдающие ЦТ в 2019 году.





Корреспондент EX-PRESS.BY попросил учителей одной из школ города Жодино прокомментировать размышления Андрея:





— Эта тема сейчас активно обсуждается среди педагогов, среди учеников. Правда, в СМИ не особо обсуждают новую систему подсчета. Но я целиком и полностью поддерживаю Андрея. Всем понятно, что это искусственное завышение баллов слабым абитуриентам и рост среднего, чтобы не было видно, как все плачевно.





— От этой системы пострадают те, кто действительно умеет учиться. Мои сильные дети сейчас в особенном шоке. А такие «нововведения» — это падение качества образования ниже и ниже, — рассказала педагог.







