Видеофакт. Пьяный капитан российского сухогруза врезался в автомобильный мост в Корее





На нем видно, как сухогруз пытается пройти между опорами, несмотря на то, что высота пролета этого никак не позволяет. В результате судно врезалось в конструкцию, из-за чего как сам “Seagrand”, так и мост получили значительные повреждения. Кроме того, перед этим российский корабль задел в порту Пусана круизный лайнер.





Причины происшествия пока достоверно не установлены, однако, согласно информации южнокорейских властей, капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения. В береговой охране сообщили, что содержание алкоголя в крови капитана составила 0,86 промилле при допустимых по местным законам 0,3 промилле. Также отмечается, что береговая служба сообщала ему о возможной аварии, если не скорректировать курс, но россиянин заявил, что "плохо понял английский".



