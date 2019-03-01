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Видеофакт. Пьяный капитан российского сухогруза врезался в автомобильный мост в Корее

02.03.2019 10:57 — Разное | Партизан  
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В Сети появилось видео, на котором запечатлено столкновение российского грузового судна “Seagrand” с автомобильным мостом в южнокорейском Пусане, сообщает “Новое время”.


На нем видно, как сухогруз пытается пройти между опорами, несмотря на то, что высота пролета этого никак не позволяет. В результате судно врезалось в конструкцию, из-за чего как сам “Seagrand”, так и мост получили значительные повреждения. Кроме того, перед этим российский корабль задел в порту Пусана круизный лайнер.

Причины происшествия пока достоверно не установлены, однако, согласно информации южнокорейских властей, капитан корабля находился в состоянии алкогольного опьянения. В береговой охране сообщили, что содержание алкоголя в крови капитана составила 0,86 промилле при допустимых по местным законам 0,3 промилле. Также отмечается, что береговая служба сообщала ему о возможной аварии, если не скорректировать курс, но россиянин заявил, что "плохо понял английский".


 
 
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В Сети появилось видео, на котором запечатлено столкновение российского грузового судна “Seagrand” с автомобильным мостом в южнокорейском Пусане, сообщает “Новое...
 
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