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Из 20 анонимных сообщений о допинге в белорусском спорте подтвердились 2

02.03.2019 10:48 — Разное | Партизан  
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Из 20 анонимных сообщений о допинге в белорусском спорте подтвердились только 2. Об этом в интервью "Беларусь сегодня" рассказал руководитель Национального антидопингового агентства Денис Мужухин.

По его словам, на сайте НАДА есть возможность анонимно сообщать о случаях использования допинга. И в прошлом году было два десятка таких "сигналов". Мужухин отмечает, что большинство из них сделали "или из вредности, или для сведения каких-то счётов".

Глава Национального антидопингового агентства считает, что в Беларуси система таких анонимных информаторов "не самый эффективный инструмент".

Кстати, на сайте НАДА можно ознакомиться со списком дисквалифицированных белорусских спортсменов. В нём на сегодняшний день почти четыре десятка человек.




 
 
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Из 20 анонимных сообщений о допинге в белорусском спорте подтвердились только 2. Об этом в интервью "Беларусь сегодня" рассказал руководитель Национального...
 
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