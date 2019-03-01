Из 20 анонимных сообщений о допинге в белорусском спорте подтвердились 2

По его словам, на сайте НАДА есть возможность анонимно сообщать о случаях использования допинга. И в прошлом году было два десятка таких "сигналов". Мужухин отмечает, что большинство из них сделали "или из вредности, или для сведения каких-то счётов".





Глава Национального антидопингового агентства считает, что в Беларуси система таких анонимных информаторов "не самый эффективный инструмент".





Кстати, на сайте НАДА можно ознакомиться со списком дисквалифицированных белорусских спортсменов. В нём на сегодняшний день почти четыре десятка человек.











