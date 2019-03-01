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Виталий Кутузов может быть выдвинут на пост председателя БФФ

02.03.2019 10:47 — Разное | Партизан  
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Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов может быть выдвинут на пост председателя Белорусской федерации футбола, пишет Прессбол.



Очередная отчетно-выборная конференции федерации пройдет 27 марта. В ходе мероприятия будет избран новый руководитель БФФ. Действующий глава, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, ранее отмечал, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. В соответствии с уставом, срок подачи документов на выдвижение истекает за 20 дней до конференции, то есть 7 марта. 

Следует отметить, что в уставе федерации футбола имеется пункт, согласно которому занимать должность председателя вправе человек, постоянно проживающий на территории Беларуси. Кутузов же давно прикипел к Италии, где провел большую часть футбольной карьеры. Однако, по сведениям pressball.by, у него до сих пор белорусский паспорт и белорусская прописка. 

Также в футбольных кругах в контексте выборов главы БФФ называется кандидатура Людаса Румбутиса. Однако в разговоре в корреспондентом pressball.by Людас Ионович эту информацию опроверг.


 
 
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Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов может быть выдвинут на пост председателя Белорусской федерации футбола, пишет Прессбол.
 
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