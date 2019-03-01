Беларусь хочет заменить российскую нефть африканской?

27 февраля в Национальный реестр правовых актов было включено распоряжение премьер-министра Беларуси от 24 февраля 2019 г. № 53р. Это распоряжение получило название «Аб камандзіраванні А. А. Рыбакова ў г. Джубу (Рэспубліка Паўднёвы Судан)». Тексты распоряжений премьер-министра чиновники не обязаны публиковать в открытом доступе. Они распространяются по исполнительской вертикали, без доведения до общего сведения. Поэтому конкретное содержание командировок в правительстве зачастую остается неизвестным. Среди лиц, которых может командировать Совмин, идентичные инициалы имеет председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Алексеевич Рыбаков.





Как сообщают госисточники, Андрей Рыбаков в 2017 году стал заместителем председателя Белнефтехима, а в августе 2018-го был согласован на должность главы концерна. Чем примечательно место командировки Рыбакова?





Южный Судан — это самое молодое государство на африканском континенте. Суверенный статус Южный Судан обрел в 2011 году, после проведения референдума об отделении от Судана. После отделения образовалась страна без выхода к морю.





Южный Судан богат минеральными ресурсами, главным из которых является нефть. После обретения независимости именно на территории новой страны оказалась большая часть месторождений «черного золота». Поскольку Южный Судан со всех сторон окружен сушей, экспорт нефти критически зависит от инфраструктуры транспортировки на сопредельных территориях. В случае Южного Судана это трубопроводы, проложенные у северного соседа — Судана.









Отношения Судана и Южного Судана нельзя назвать безоблачными. Однако «южное» государство вынуждено пользоваться услугами «северного» — альтернативы Порт-Судану на Красном море для экспорта нефти пока не просматривается. Южносуданцы пробовали построить трубопровод через соседнюю Кению, но в итоге проект был заморожен.





Беларусь имеет хорошие отношения с северным соседом Южного Судана. В январе 2017 года с визитом в Хартуме побывал Александр Лукашенко. В декабре 2018-го суданский президент Омар аль-Башир нанес ответный визит в нашу страну. В январе 2019 года суданская делегация во главе с замминистра нефти, газа и полезных ископаемых прилетела в Беларусь. Здесь суданцы провели переговоры о сотрудничестве с руководством Белнефтехима, Белорусской нефтяной компании, посетили Мозырский НПЗ.





В 2019 году Россия начала последний этап налогового маневра. В рамках маневра через несколько лет РФ обнулит экспортную пошлину на нефть, но сопоставимо повысит налог на добычу полезных ископаемых. В результате Беларусь начнет покупать росс скую нефть по мировым ценам. Сейчас для нас цены ниже мировых примерно на размер пошлины. Ранее белорусские власти неоднократно тестировали схемы с замещением части поставок российской нефти углеводородным сырьем из иных государств. В качестве источников нефти в СМИ чаще всего назывались Венесуэла и Иран. Станет ли Южный Судан новой страной в нефтяном списке Беларуси?









Весь нефтяной экспорт Южного Судана кратно ниже общих потребностей Нафтана и Мозырского НПЗ (от 18 млн тонн). Африканскую нефть на корню скупают китайцы. Поэтому заместить российскую нефть южносуданской при всем желании не удастся. К тому же, пока не завершится налоговый маневр в РФ, российская нефть будет самым выгодным вариантом импорта для Беларуси. В связи с этим более вероятно, что белорусы предложат африканцам сервисные услуги по качественной разработке месторождений. На сегодня в Южном Судане есть дефицит квалифицированного персонала и компетенций.



