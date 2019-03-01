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Господдержка деревообработки продолжается
Совмин постановлением утвердил решение об оказании поддержки предприятиям деревообработки.
Министерству финансов поручено возместить (уплатить) часть процентов по кредитам, которые выдавались на модернизацию и реконструкцию. Также будут уплачены комиссии иностранных банков. Размер возмещения — от 50 до 90% ставок по кредитам.
Согласно постановлению поддержка будет оказана предприятиям: ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичидрев», ОАО «Мостодрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», РПУП «Завод газетной бумаги».
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Совмин постановлением утвердил решение об оказании поддержки предприятиям деревообработки.
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