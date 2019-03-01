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Разбираемся: Криштапович раскритиковал изданную НАН «Историю белорусской государственности»

02.03.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Западнорусист Лев Криштапович, являвшийся в 2008—2014 гг. заместителем директора Информационно-аналитического центра при Администрации президента, выступил с критикой двухтомной научной работы «История белорусской государственности».

Главная претензия Льва Криштаповича к авторам такова: «в течение всего постсоветского времени белорусскому обществу навязывается польско-шляхетский взгляд на белорусскую историю, в соответствии с которым исторический путь Беларуси никак не вписывается в логику развития Русской цивилизации, Русского мира».

Прежде всего философ Криштапович отвергает саму идею отождествления истории белорусского народа с историей белорусской государственности, которая, по мнению западнорусиста, начинается с советского времени: по его убеждению, ни Полоцкое княжество, ни ВКЛ, ни Речь Посполитая никакого отношения к белорусской государственности не имеют.

«Полоцкое княжество -— это не историческая форма белорусской государственности (точно так же, как Киевское княжество не историческая форма украинской государственности), а явление сугубо древнерусского мира, государственность, культура, письменность, религия, архитектура, ментальность жителей которого ничем не отличались от других древнерусских княжеств», — убежден Лев Криштапович. В своей статье он говорит о существовании «древнерусского народа». Причем, «можно сказать, ни один из европейских народов не имеет столь богатых источников доказательств своего исконного этнического единства, как древнерусский народ», включая население Полоцкого княжества.

Говорить о Великом княжестве Литовском как белорусском государстве историки также не имеют права, убежден философ Криштапович. Поскольку ВКЛ — полиэтническое государство, то «тогда надо признать, еврейскую, татарскую государственность ВКЛ, ибо евреи и татары также внесли свой вклад в развитие ВКЛ. На каком основании квазиисторики будут этим народам отказывать в этом праве?» — задается вопросом западнорусист.



Самым надежным источником, к которой Лев Криштапович советует прежде всего обратиться авторам «Истории белорусской государственности», он считает «Повесть временных лет» летописца Нестора: «Из содержания летописи видно, что в несторовское понятие Русской земли входили не только поляне, древляне, северяне, словене, но и дреговичи, радимичи, кривичи, то есть те племена, которые проживали на территории современной Беларуси».

Разделам Речи Посполитой, считает Криштапович, нужно радоваться, так как «благодаря разделам Речи Посполитой белорусский народ наконец-то был освобожден от чудовищного угнетения польской шляхтой, которая низвела наш народ до положения невольников (рабов)».

Под огонь критики попала и Белорусская Народная Республика: «БНР представляла собой антибелорусский проект антибелорусских деятелей. Это никакая не буржуазная республика, не национальная форма белорусской государственности. Это было фактически марионеточное образование, которое, по мысли его инициаторов, должно было быть инструментом политики Запада против России».


В заключение Лев Криштапович пишет, на чем должна основываться подлинная история белорусской государственности: «Именно этот рудный путь формирования белорусской субъектности в рамках общерусской истории и Русского мира, понимания того, что белорусская история — это история общерусского народного самосознания и необходимо излагать в истории белорусского народа, а не заниматься графоманией на тему якобы новой концепции и нового курса истории белорусской государственности».




 
 
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Западнорусист Лев Криштапович, являвшийся в 2008—2014 гг. заместителем директора Информационно-аналитического центра при Администрации президента, выступил с...
 
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