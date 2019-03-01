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Романчук: "Я еще не настолько проштрафился, чтобы получить "в подарок" колхоз"
Экономист — о чем не удалось рассказать Лукашенко во время «Большого разговора».
Фото: svaboda.org
В
— У нас убыточные колхозы дают бывшим прокурорам, бывшим генеральным директорам предприятий, бывшим высоким чиновникам. А я еще не настолько проштрафился, чтобы получить «в подарок» колхоз.
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Экономист — о чем не удалось рассказать Лукашенко во время «Большого разговора».
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