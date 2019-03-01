Ждать ли белорусскому бизнесу амнистии капитала?

При этом результаты таких амнистий были очень разными. Так, легализация зарубежных капиталов в Италии в 2001–2002 гг. позволила вернуть в страну 61 млрд USD, с которых те, кто капиталы скрывал, заплатили лишь 2,5% налога. Успешной был возврат капиталов и в Ирландии, где бюджет получил в виде налогов около 700 млн USD, а бизнесмены – освобождение от ответственности за сокрытие объектов налогообложения и возможность «спать спокойно».





С другой стороны, первая путинская амнистия капитала, проведенная в Российской Федерации в 2007 году (в начале 90-х была еще и ельцинская, на которую «клюнули» лишь около 2 тысяч человек), дала даже не плохие, а ужасные результаты – удалось задекларировать лишь 3,7 млрд. руб., что на тот момент составляло 0,05% от собранной в тот год суммы налогов. О ней постарались поскорее забыть.





Следующая российская амнистия капитала (2015–2016 гг.) также не дала желаемых результатов – ее возможностями воспользовались чуть более 7 тыс. человек. Хотя ее условия были весьма «льготными»: тот, кто показал государству свои доходы, ничего не должен был платить государству и при этом освобождался от уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.









С начала марта 2018 г. начался еще один этап амнистии капитала приблизительно по тем же правилам, что и в 2015–2016 гг. Он только что закончился, и его отличительной особенностью стали антироссийские санкции и начавшееся преследование за рубежом тех, кто вывел туда свои капиталы и не может доказать легальность их происхождения. Эксперты ожидают, что именно этот фактор скажется на эффективности последней кампании в положительную сторону.





Напомним, что под амнистией капитала подразумевается легализация доходов, которые ранее были скрыты от налоговых органов, и частичное или полное освобождение от задолженности по налогам в обмен на раскрытие информации о таких доходах.





Отвечая на вопрос об амнистии капитала, Александр Лукашенко отметил, что он изучал данную проблему, она у него, образно говоря, «на столе». Однако он уверен, что торопиться с решением столь серьезного вопроса не следует. Президент настроен посоветоваться по этому вопросу с представителями предпринимательского сообщества, чтобы не «выстрелить вхолостую». И только если его убедят, что от подобной «процедуры» будет положительный для экономики страны эффект, последуют реальные шаги в этом направлении.

Что касается конкретных условий проведения амнистии капитала, то об этом пока ничего сказать нельзя, за исключением того, что они будут не хуже, чем в России, е. планируется возврат денежных средств без уплаты налогов или с их «символической» уплатой. Что ж, бизнес-сообществу придется подождать, пока этот вопрос решится.







