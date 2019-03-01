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Хоккеисту порезали горло коньком во время матча НХЛ
Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчак получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает
Во втором периоде Бойчак столкнулся с форвардом "Торонто" Митчеллом Марнером. Нападающий в падении задел коньком горло соперника. Бойчак, схватившись за горло, упал на лед.
Врачи мгновенно выбежали на площадку и помогли защитнику покинуть ее.
К счастью, травма не оказалась серьезной, и в третьем периоде Бойчак вернулся в игру.
Матч завершился со счетом 6:1 в пользу "Айлендерс".
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Защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонни Бойчак получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает Sputnik.
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