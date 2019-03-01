Хоккеисту порезали горло коньком во время матча НХЛ

Во втором периоде Бойчак столкнулся с форвардом "Торонто" Митчеллом Марнером. Нападающий в падении задел коньком горло соперника. Бойчак, схватившись за горло, упал на лед.





Врачи мгновенно выбежали на площадку и помогли защитнику покинуть ее.





К счастью, травма не оказалась серьезной, и в третьем периоде Бойчак вернулся в игру.





Матч завершился со счетом 6:1 в пользу "Айлендерс".