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Российская продавщица нокаутировала покупателя и покорила сердца иностранцев
Российская продавщица, отправившая в нокаут разбушевавшегося покупателя, покорила сердца посетителей Reddit. Пользователи из разных стран признавались женщине в любви и высказывали восхищение.
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Российская продавщица, отправившая в нокаут разбушевавшегося покупателя, покорила сердца посетителей Reddit.
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