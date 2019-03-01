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В Великобритании невинный поцелуй изуродовал ребенка

02.03.2019 11:21 — Разное | UDF  
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Фото: Andy Briggs
В Великобритании ребенок попал в больницу в результате заражения герпесом от поцелуя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 12 января в английском городе Солфорд, графство Большой Манчестер. Лорна Хой (Lorna Hoy) заметила многочисленные болячки на теле ее сына по имени Кало (Kalo) и повела его в больницу. 27-летняя мать неоднократно обращалась в врачам, однако только при третьем осмотре медики диагностировали у ребенка герпес.

Доктора предположили, что заболевание передалось во время поцелуя. «У него обнаружили язвы во рту, и чтобы инфекция не распространилась на глаза, ему вводили препараты. Он мог ослепнуть, — вспоминает Лорна. — Я слышала, что младенцы погибают от этого вируса. Думаю, Кало выжил только потому, что на тот момент ему было почти два года».

Врачи своевременно оказали Кало медицинскую помощь, в результате чего его состояние нормализовалось. Лорна отметила, что на лице мальчика остались шрамы от болезни. Женщина рассказала о случившемся, чтобы предупредить других родителей о потенциальных опасностях, окружающих их детей.

В 2018 году молодая пара из Великобритании рассказала о смерти их новорожденной дочери по имени Киара (Kiara) от поцелуя. Ребенку диагностировали герпес, из-за которого у него началось заражение крови. Доктора назвали самым вероятным способом заражения поцелуй кого-то из родственников.

 
 
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В Великобритании ребенок попал в больницу в результате заражения герпесом от поцелуя.
 
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