В Великобритании невинный поцелуй изуродовал ребенка

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Инцидент произошел 12 января в английском городе Солфорд, графство Большой Манчестер. Лорна Хой (Lorna Hoy) заметила многочисленные болячки на теле ее сына по имени Кало (Kalo) и повела его в больницу. 27-летняя мать неоднократно обращалась в врачам, однако только при третьем осмотре медики диагностировали у ребенка герпес.Доктора предположили, что заболевание передалось во время поцелуя.вспоминает Лорна.Врачи своевременно оказали Кало медицинскую помощь, в результате чего его состояние нормализовалось. Лорна отметила, что на лице мальчика остались шрамы от болезни. Женщина рассказала о случившемся, чтобы предупредить других родителей о потенциальных опасностях, окружающих их детей.В 2018 году молодая пара из Великобритании рассказала о смерти их новорожденной дочери по имени Киара (Kiara) от поцелуя. Ребенку диагностировали герпес, из-за которого у него началось заражение крови. Доктора назвали самым вероятным способом заражения поцелуй кого-то из родственников.