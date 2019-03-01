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Глава МИД Украины заявил об украинском происхождении Беларуси и России

02.03.2019 11:18 — Разное | UDF  
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Павел Климкин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Россия и Беларусь произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин. По его словам, соседние государства появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой он считает современную Украину. Об этом дипломат написал в статье для издания Observador.

«После крещения в Киеве [в 988 году] христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Беларусь и Россия» , — отметил Климкин.

Он также заявил, что крещение стало первым шагом Украины к Европе, объединенной общими христианскими ценностями, и «навсегда определило европейскую сущность и европейскую судьбу» государства.

Кроме того, подчеркнул глава МИД, Украина не раз спасала Европу от порабощения. В качестве примера он привел татаро-монгольское нашествие.

Министр рассказал, что Украина получила «историческую травму», связанную с Советским Союзом. В составе СССР Киев усиленно боролся против коммунистического тоталитаризма и защищал демократию и европейские ценности, заключил он.

 
 
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Россия и Беларусь произошли от Украины, считает глава МИД страны Павел Климкин.
 
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