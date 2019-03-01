Глава МИД Украины заявил об украинском происхождении Беларуси и России



Павел Климкин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

— отметил Климкин.Он также заявил, что крещение стало первым шагом Украины к Европе, объединенной общими христианскими ценностями, игосударства.Кроме того, подчеркнул глава МИД, Украина не раз спасала Европу от порабощения. В качестве примера он привел татаро-монгольское нашествие.Министр рассказал, что Украина получила, связанную с Советским Союзом. В составе СССР Киев усиленно боролся против коммунистического тоталитаризма и защищал демократию и европейские ценности, заключил он.