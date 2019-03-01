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Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

02.03.2019 10:21 — Разное | UDF  
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Жорес Алферов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
На 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу. О причинах смерти она не рассказала.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что Алферов скончался после продолжительной болезни.

В ноябре 2018 года ученый попал в больницу с подозрением на инсульт.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживавших в России лауреатов Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 год он занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике.

 
 
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На 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов.
 
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