Азаренко вышла в финал парного разряда на турнире в Мексике

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вышла в финал парного разряда на турнире WTA в мексиканском Акапулько.



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В полуфинале Азаренко в паре с Чжэн Сайсай одолела Шэрон Фичмэн и Марию Санчес — 6:7, 6:2, 13:11. Отметим что в третьей партии (представляющей из себя удлиненный тай-брейк) Азаренко и Сайсай уступали 5:8, но смогли отыграться и вырвать победу в матче.

В финале они сыграют против Дезире Кравчик и Джулианы Олмос. Этот матч пройдет ночь с субботы на воскресенье.

Что касается одиночного разряда, то Виктория уступила в третьем раунде Софии Кенин, одолев в первых матчах Даниэль Коллинз и Татьяну Марию.