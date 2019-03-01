|
Беларуский архитектор спроектировал 200-метровый небоскреб и его построили в Мексике. Фото
>
Беларусы – очень талантливые люди. Вот, например, архитектор беларуского происхождения Арсений Воробьев, который сейчас живет в Штатах, спроетировал гигансткий 60-этажный небоскреб Paradox Tower. И в финансовом центре Мехико уже завершили строительство этой «высотки»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы – очень талантливые люди. Вот, например, архитектор беларуского происхождения Арсений Воробьев, который сейчас живет в Штатах, спроетировал гигансткий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)