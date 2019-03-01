Беларуский архитектор спроектировал 200-метровый небоскреб и его построили в Мексике. Фото

Беларусы – очень талантливые люди. Вот, например, архитектор беларуского происхождения Арсений Воробьев, который сейчас живет в Штатах, спроетировал гигансткий 60-этажный небоскреб Paradox Tower. И в финансовом центре Мехико уже завершили строительство этой «высотки», пишут naviny.by.



У Арсения есть архитектурное бюро Varabyeu Partners, небоскреб стал самым высоким зданием не только среди работ этого же бюро, но и заслужил звание «одно из десяти самых высоких зданий страны».



К слову, отец Арсения работает в Минске. По его проекту вскоре начнется строительство многофункционального комплекса на месте снесенного «БелЭкспо».



Как думаете, в Минске такой небоскреб красиво бы смотрелся?

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