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«Большой разговор с Президентом». Что говорят жители Вороновщины

02.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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«Большой разговор с Президентом». Что говорят жители Вороновщины

Галина Юзефовна Шарко, заместитель председателя Вороновского райисполкома:

— Как всегда, «Большой разговор с Президентом» был откровенным и показал, что Александр Григорьевич открыт для общения. Внимательно слушая Главу государства, для себя отметила три ключевых момента. Во-первых, для меня как куратора сферы экономики была очень близка тема занятости людей, получения достойной заработной платы. Действительно, мы должны создать все условия и дать людям шанс зарабатывать у себя на родине хотя бы чуть больше, чем они получили бы за границей. Для этого нужно дать альтернативу, развивать малый и средний бизнес. В нашем районе поддерживаются граждане, осуществляющие деятельность без регистрации в качестве субъектов предпринимательства, созданы благоприятные условия для развития сферы агроэкотуризма. На 1 января текущего года зарегистрировано 69 микро-, малых и средних организаций, работают 342 индивидуальных предпринимателя. Только в минувшем году в качестве ИП зарегистрировались 45 человек.

Во-вторых, сохранение партнерских братских отношений с Россией. Экономика нашего района тесно связана с российским рынком. У экспортирующих товары и услуги предприятий Вороновщины организации страны-соседки являются основными партнерами. Удельный вес экспорта товаров в Российскую Федерацию составил более 80%.

В-третьих, считаю, Александр Григорьевич правильно отметил, что люди не должны испытывать дефицит информации. А роль региональных СМИ в этом большая. Уверена, наше районное издание вносит большой вклад в развитие района своим печатным словом. А на его сайте можно найти разнообразную информацию об экономике Вороновщины.

 

Леонид Серченя, заместитель директора по производству КСУП «Гирки»:

— В очередной раз убеждаюсь, насколько открыто и правдиво Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит не только о внутренних проблемах нашей страны, но и положении в мире, о судьбе союза Беларуси и России. Меня как работника сельскохозяйственной отрасли очень волнуют те моменты из «Большого разговора», где говорилось о всяческих, порой надуманных российской стороной препятствиях на поставку белорусской сельхозпродукции, якобы по причине ее низкого качества. Странно получается: потребители из Евросоюза, Китая и из многих других стран мира белорусское молоко, сыры и масло хвалят и с удовольствием покупают, а чиновников из союзного государства наша продукция не устраивает. А спросили ли они у россиян, какую им продукцию полезнее иметь на кухонном столе? Белорусскую — вкусную, безопасную и дешевую, или из других стран — дорогую и сомнительного качества?

Полностью поддерживаю Президента и в вопросах взвешенного подхода к частной собственности, особенно на землю. На примере нашего госпредприятия могу сказать, что вряд ли найдется частник, даже самый богатый, которому будет под силу управиться с таким объемом работ на земле и в животноводстве.

 

Валентина Санько, пенсионер.

— С большим интересом слушала «Большой разговор с Президентом». Уже с самого начала в рассуждениях о союзном государстве у меня складывается впечатление о том, что разговор идет обстоятельный конструктивный, в доступной форме для нас, пенсионеров. Очень импонируют высказывания нашего Президента: «Нам необходимо быть вместе… мы родные… Быть с Россией, но жить в своей квартире…» Много полезного сказано о информационной безопасности, о проблемах с торговлей, с российским высшим эшелоном власти и как вывод: «сохранить хорошие отношения — это святое». Думаю, что сегодняшний «большой разговор» направлен на усовершенствование как белорусско-российских отношений, так и на благоприятное разрешение наших внутренних проблем.

 
 
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Галина Юзефовна Шарко, заместитель председателя Вороновского райисполкома: — Как всегда, «Большой разговор с Президентом» был откровенным и показал, что...
 
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