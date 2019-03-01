Информационно-пропагандистскую акцию провели военнослужащие и Лидского пограничного отряда в Вороново





Подобные встречи с тружениками организаций Вороновщины отдел идеологической работы Лидского пограничного отряда проводит регулярно. Их цель — разъяснить жителям приграничья нормы законодательства о Государственной границе Республики Беларусь, проинформировать об изменениях, рассказать о результатах работы органов пограничной службы, напомнить о значимости тесного взаимодействия с местным населением в вопросах обеспечения пограничной безопасности.

Перед собравшимися в Вороновском центре культуры и народного творчества выступил начальник отделения отдела идеологической работы Лидского погранотряда Евгений Горбач. Он проинформировал об изменениях в Законе «О Государственной границе Республики Беларусь», вступивших в силу в новом году. Евгений Горбач вкратце рассказал о перечне документов, на основании которых граждане ныне могут пребывать в пределах пограничной зоны, пересекать ее транзитом. Представитель пограничного отряда также акцентировал внимание аудитории на том, что законодательно установлена обязанность граждан при управлении механическими транспортными средствами иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам пограничной службы соответствующие документы, давать разъяснения по поводу своего нахождения в пограничной зоне или пограничной полосе, предоставлять доступ к транспортным средствам.

Официальную часть мероприятия продолжил концерт духового военного оркестра Лидского погранотряда, который выступил под руководством нашего земляка — военного дирижера, старшего лейтенанта Ивана Бенкевича. Творческий коллектив исполнил популярные музыкальные композиции отечественной и зарубежной эстрады различных жанров. Живое звучание зрители оценили щедрыми аплодисментами.



















Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.