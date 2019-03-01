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Восемь новеньких музыкальных инструментов поступили на вооружение детских школ искусств Вороновщины в минувшем году

02.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Восемь новеньких музыкальных инструментов поступили на вооружение детских школ искусств Вороновщины в минувшем году

Как сообщила заведующая сектором культуры Вороновского райисполкома Татьяна Цеханович, обновление (пополнение и ремонт) фонда музыкальных инструментов стало возможным благодаря реализации государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы. На закупку комплекта духового оркестра (труба, эуфониум, баритон), гитары, балалайки, цимбал, аккордеона и цифрового пианино из областного и районного бюджетов было выделено 23 946 рублей.

Каролина Станкуть по классу «фортепиано» в Вороновской ДШИ успешно занимается уже третий год. Знакомство с клавишным «новичком» — цифровым пианино — ее очень впечатлило. Прикасаясь к клавишам, она с восторгом оценивала необычное звучание разученной мелодии.

— Представляете, этот инструмент может воспроизводить целый оркестр, — эмоционально рассказывает девочка.

— А еще можно услышать недоработки, прослушав запись своего исполнения, правда? — с улыбкой добавляет педагог Каролины Виктория Владимировна Дайлидко.

— Такой инструмент пока единственный у нас в районе. С его появлением, конечно, возможностей для импровизации стало больше как у воспитанников, так и педагогов, — подключается к разговору директор школы искусств Виктор Викторович Тарчинский. — Можно создавать аранжировки, записывать и делать более разнообразными фонограммы, на электронном пианино доступно ансамблевое исполнение с разделением клавиатуры… Функции синтезатора удачно сочетаются со звучанием оригинального фортепиано. Музыкальные возможности становятся практически безграничными. Очень заинтересовались инструментом струнно-духовое отделение, хоровое. Можно, например, записать партию концертмейстера и не привлекать его на каждой репетиции при подготовке к конкурсам, выступлениям. USB-выходы позволяют применять внешний накопитель, flash-карту, компьютер и воспроизводить звуковые файлы, используя пианино как колонки. Можно подключить к пианино наушники и не отвлекать других участников учебного процесса. Кстати, инструмент не требует настройки, он мобилен.

Очень важным для нас является не только обновление парка музыкальных инструментов, но и ремонт, настройка имеющихся. Осенью минувшего года в нашем штате наконец появился специалист в этом деле — настройщик музыкальных инструментов Ч.С. Радюль.

Думается, инструментальное поступление создаст прочную основу для развития и успешного творчества 644 воспитанников Вороновской и Радунской ДШИ, филиалов в Беняконях, Жирмунах, Дотишках и Заболоти.

Галина ШЛЕМПО.

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Как сообщила заведующая сектором культуры Вороновского райисполкома Татьяна Цеханович, обновление (пополнение и ремонт) фонда музыкальных инструментов стало...
 
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