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Из-за теплой погоды «Газпром» резко снизил поставки газа в Европу

02.03.2019 12:07 — Разное | Ежедневник  
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Из-за теплой погоды «Газпром» резко снизил поставки газа в Европу

finobzor.ru

В феврале поставки компании в дальнее зарубежье снизились на 13% по сравнению с рекордным 2018 годом.

Объем поставленного в дальнее зарубежье российского газа в феврале 2019 года снизился год к году на 13% до 15,1 млрд куб. метров, сообщает «Газпром». В прошлом году в последний месяц зимы поставки газа компании в Европу достигли исторически рекордного показателя – 17,4 млрд куб. м. Компания объясняет падение экспортных показателей теплой европейской погодой, а также экономическим кризисом в Турции, пишут Ведомости.

Объемы суточных поставок российского газа в дальнее зарубежье (газопроводы «Северный поток», «Ямал-Европа» и транзит через Украину. – «Ведомости») с 1 февраля к 23 февраля снизился на 8% (до 513 млн куб. м), говорится в мониторинге мирового рынка газа Московской школы управления «Сколково».

При этом поставки по отдельно взятому трансбалканскому газопроводу (поставки в Турцию транзитом через Украину и Болгарию. – «Ведомости») по сравнению с январем снизились в разы. По данным болгарского «Булгартрансгаза», суточная загрузка ГИС «Малкочлар» на границе с Турцией всю вторую половину февраля колебалась на уровне около 3,3 млн куб. м, что в 6 раз ниже среднесуточного показателя января этого года.

Отбор газа из европейских газовых хранилищ в феврале был вдвое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. ПХГ в Европе к концу февраля были заполнены на 43% (33% в тот же период 2017 г.), обращают внимание аналитики «Сколково».

В этом году «Газпром» высказывал надежды на то, что снижать экспорт в Европу компания не будет. «Это новая реальность, тренд. Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы», – заявляла гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Кроме погодных условий на объемы экспорта российского газа давит растущая конкуренция с СПГ, обращает внимание аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. «В прошлом феврале рекордные поставки «Газпрома» были связаны в том числе с морозами, которые принес антициклон, названный «Зверь с востока», – говорит он. – Сейчас же цены на европейских спотовых площадках низкие, а размер «азиатской премии» сократился до минимума». Все вместе это стимулирует приток СПГ в Европу.

 
 
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В феврале поставки компании в дальнее зарубежье снизились на 13% по сравнению с рекордным 2018 годом.
 
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