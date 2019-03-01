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Как выбрать пластиковое окно в квартиру
02.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Пластиковые окна предлагаются десятками различных производителей. Как правило, такие изделия изготавливаются из брендового профиля на собственном производстве. Однако пластиковые окна, зачастую, утрачивают внешний вид со временем, деформируются, створки окна провисают. Чтобы исключить подобные случаи, необходимо правильно выбирать окна и самого производителя. Так,
Требования к окнам
Государством разработаны стандарты ГОСТ, которым должны соответствовать окна из пластика. Такие стандарты не являются обязательными и многие производителя делают окна по своим правилам, то есть техническим условиям (ТУ). Однако соответствие продукции положениям ГОСт является базовым требованием к окнам. Следует обращать внимание именно на такие изделия.
Однако можно указать несколько других важных требований к выборе продукции:
Многие сайты предлагает удобные и простые в использовании электронные формы по подбору окон. Например, подобрать окно можно, исходя из числа стекол в стеклопакете, размеров проема, подоконника, отливов и так далее. Указанная форма сама помогает
Как выбрать компанию
При наличии равных условий по качеству окон, необходимо выбрать правильную компанию, чтобы купить продукцию с максимальной выгодой для себя. Например, базовыми условиями являются выполнение бесплатных замеров и расчет цены. Такие условия уже позволяют существенно сэкономить. Кроме того, рекомендуется выбирать компанию, которая способна предложить монтаж всей конструкции. При выполнении работ под ключ всегда можно рассчитывать на серьезную скидку.
Однако многие компании предлагают подарки и cashback. Например, в подарок можно получить шумоизоляционный стеклопакет. Такие предложения дают возможность еще больше сэкономить и получить качественные окна по выгодных условиях.
Еще одним важным фактором, является рассрочка.
Данное предложение заключение в предоставлении беспроцентной отсрочки платежей. Выплата за изделие происходит за несколько раз равными долями. При этом клиент всегда может отдать всю сумму сразу, поскольку речь не идет о кредите и какой-либо переплаты нет.
ООО «ОкнаХом», УНП 691403311
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Пластиковые окна, зачастую, утрачивают внешний вид со временем, деформируются, створки окна провисают. Чтобы исключить подобные случаи, необходимо правильно...
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