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Как выбрать пластиковое окно в квартиру

02.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Как выбрать пластиковое окно в квартиру

Пластиковые окна предлагаются десятками различных производителей. Как правило, такие изделия изготавливаются из брендового профиля на собственном производстве. Однако пластиковые окна, зачастую, утрачивают внешний вид со временем, деформируются, створки окна провисают. Чтобы исключить подобные случаи, необходимо правильно выбирать окна и самого производителя. Так, на вебсайте можно найти подробную информацию об особенностях изготовления продукции.

Требования к окнам

Государством разработаны стандарты ГОСТ, которым должны соответствовать окна из пластика. Такие стандарты не являются обязательными и многие производителя делают окна по своим правилам, то есть техническим условиям (ТУ). Однако соответствие продукции положениям ГОСт является базовым требованием к окнам. Следует обращать внимание именно на такие изделия.

Однако можно указать несколько других важных требований к выборе продукции:

  • Ключевое значение имеет качество оконного профиля. От его качества зависит сохранение профилем своего белого цвета, отсутствие выцветания и желтизны. Кроме того, профиль низкого качества обладает структурой, внутрь которой способна проникать пыль и загрязнения. Поэтому, со временем окно уже невозможно будет очистить и его придется менять. Соответственно, следует выбрать окна из качественного брендового профиля. Например, достойно себя зарекомендовали окна из профиля Artec;
  • Важна прочная стальная фурнитура. Важно понимать, что любое окон весьма интенсивно используется. Такая эксплуатация приводит к провисанию створок, невозможности плотно закрывать окно и другим дефектам. Между тем, фурнитура из стальных сплавов станет лучшей гарантией, что изделие прослужит 10 и более лет, не потребовав ремонта;
  • Нужно принимать во внимание шумоизоляционные свойства. Качественное окно отлично защищает от посторонних звуков. Это зависит от количества стеклопакетов и плотности самого остекления. Поэтому, следует обязательно узнавать у менеджера компании, какими шумоизоляционными свойствами обладает то или иное окно.

Многие сайты предлагает удобные и простые в использовании электронные формы по подбору окон. Например, подобрать окно можно, исходя из числа стекол в стеклопакете, размеров проема, подоконника, отливов и так далее. Указанная форма сама помогает подобрать окно и рассчитать его стоимость.

Как выбрать пластиковое окно в квартиру

Как выбрать компанию

При наличии равных условий по качеству окон, необходимо выбрать правильную компанию, чтобы купить продукцию с максимальной выгодой для себя. Например, базовыми условиями являются выполнение бесплатных замеров и расчет цены. Такие условия уже позволяют существенно сэкономить. Кроме того, рекомендуется выбирать компанию, которая способна предложить монтаж всей конструкции. При выполнении работ под ключ всегда можно рассчитывать на серьезную скидку.

Однако многие компании предлагают подарки и cashback. Например, в подарок можно получить шумоизоляционный стеклопакет. Такие предложения дают возможность еще больше сэкономить и получить качественные окна по выгодных условиях.

Еще одним важным фактором, является рассрочка. Окна ПВХ в рассрочку можно приобрести только в крупных компаниях, которые всерьез занимаются своим делом и не собираются уходить в данного рынка. Рассрочка является наиболее выгодным способом купить окно ПВХ без выплаты всей суммы сразу.

Данное предложение заключение в предоставлении беспроцентной отсрочки платежей. Выплата за изделие происходит за несколько раз равными долями. При этом клиент всегда может отдать всю сумму сразу, поскольку речь не идет о кредите и какой-либо переплаты нет.

ООО «ОкнаХом», УНП 691403311

 
 
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Пластиковые окна, зачастую, утрачивают внешний вид со временем, деформируются, створки окна провисают. Чтобы исключить подобные случаи, необходимо правильно...
 
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