Уроженец Беларуси физик Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни

Как стало известно, поздно вечером 1 марта не стало Нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова. Об этом сообщила его супруга Тамара. По предварительной информации, причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В начале войны отец Алферова был назначен директором завода на Урале, куда они все вместе переехали. Сразу после окончания войны семья вернулась в Минск

После окончания школы в Минске несколько семестров отучился в Белорусском политехническом институте (ныне – Белорусский национальный технический университет) на энергетическом факультете, затем перевелся в Ленинградский электротехнический институт (ныне – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет). В 1952 году с отличием окончил его по специальности «электровакуумная техника».

С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (ФТИ). В 1961 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 стал доктором физико-математических наук. С 1987 по май 2003 года был директором ФТИ.

Академик участвовал в создании первых советских транзисторов и германиевых приборов. Среди областей его деятельности также были нанотехнологии, полупроводниковая и квантовая электроника. Главной работой Жореса Алферова стала разработка полупроводниковых гетероструктур (необходимы для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей) и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За нее в 2000 году вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером он стал лауреатом Нобелевской премии по физике.

Академик написал более 600 научных работ, три монографии, имел патент на 50 изобретений. Жорес Алферов имел множество наград, в том числе и белорусских. В 2001 году ученый получил от президента Беларуси орден Франциска Скорины, в 2009-м – орден Дружбы народов.