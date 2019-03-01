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Казахстан ратифицировал соглашение с Киргизией о режиме госграницы

02.03.2019 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы", сообщила пресс-служба главы государства в субботу.

Соглашение было подписано в Астане 25 декабря 2017 года.

"Главной целью соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-кыргызской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Казахстана", - сообщал ранее директор Пограничной службы - заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Дархан Дильманов, выступая в сенате парламента.

Он пояснил, что документом уточняются правила, действующие на границе, и порядок содержания госграницы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через государственную границу. Также оговаривается порядок осуществления полетов над госграницей, ведение хозяйственной и иной деятельности на границе, в приграничных полосах, а также в пределах приграничных вод, в том числе пользование ими.

"Соглашение является бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит вторую сторону о своем намерении прекратить его действие. В этом случае соглашение прекращает своё действие по истечении трех месяцев с даты получения такого уведомления", - добавил Д.Дильманов.

В случае возникновения пограничных инцидентов пограничные представители проводят одностороннее или совместное расследование, обмениваются информацией и рассматривают их результаты, принимая совместные решения. Также стороны должны совместно устранять последствия и причины таких происшествий, привлекая к ответственности виновных лиц и восстанавливая режим госграницы.

 

 
 
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской...
 
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